Il caro per le bollette sta mandando in crisi milioni di italiani. Come previsto dagli analisti e dagli studi di settore, anche in questo mese di Febbraio è previsto un ulteriore rincaro per i pagamenti di energia elettrica e forniture di gas. La natura degli aumenti sui costi quotidiani è oramai nota: oltre alle tensioni geopolitiche, ad influire su tale dinamica è una drastica impennata per i prezzi delle materie prime utili a garantire il sostentamento energetico.

Bollette, il Governo mette in campo altri milioni di euro

Le stime dicono che i rincari sulle bollette per la luce e per il gas possono portare ad un aumento dei costi sino a 1000 euro in più per ogni famiglia in Italia. Le impennate sulle utenze energetiche riguardano anche i professionisti con partita IVA, alcuni dei quali sono costretti a fermare la produzione di beni e materiali proprio a causa di tale scenario.

Il Governo, anche per non compromettere la crescita economica successiva alla pandemia, sta valutando ulteriori azioni a riguardo. L’esecutivo già nel mese di Dicembre aveva messo a disposizione un fondo dal valore di 5 miliardi di euro. Questo fondo ha impattato sulle commissioni delle bollette per la luce e su una riduzione dell’IVA per le bollette del gas.

In vista dell’ennesimo rincaro previsto nel mese di Febbraio, il Governo ha pronto un ulteriore fondo, la cui stima dovrebbe essere tra i 3 ed i 5 miliardi di euro. Da decidere ancora quale sarà l’impatto effettivo di tale stanziamento per la sterilizzazione dei rincari sui costi.