Una delle serie TV più amate nel catalogo Netflix è senza alcun dubbio Better Call Saul, la serie prequel di Breaking Bad ha infatti guadagnato una risonanza tale da godere di un background di fans tutto suo, grazie soprattutto alla storia decisamente originale e ad interpretazioni di tutto livello, soprattutto dei protagonisti che interpretano Jimmy McGill, Kim Wexler e Mike Ehrmantraut.

Attualmente la serie si è conclusa con la quinta season che ha lasciato aperte numerose porte che ora la sesta stagione dovrà concludere, nel dettaglio bisognerà chiarire il destino di Lalo Salamanca, certamente in cerca di vendetta per l’agguato escogitato da Gus e Nacho, poi ci sarà da porre l’epilogo alla storia tra Saul Goodman e Kim Wexler, visto che come sappiamo la donna non è presente all’interno di Breaking bad, dunque la sesta season ci mostrerà cosa le accadrà.

Il teaser trailer mostra la possibile data di uscita

Dopo mesi e mesi di totale silenzio, è stato finalmente rilasciata una piccola briciola, nel dettaglio parliamo di un teaser che mostra però alcuni dettagli, pochi ma molto significativi.

Nel dettaglio possiamo osservare la polizia mentre analizza una scena del crimine, si tratta della villa di Lalo Salamanca dopo l’agguato a cui è riuscito a sfuggire, la quale viene attraversata liberamente da due personaggi molto conosciuti, si tratta dei due gemelli Salamanca, sicari che lavorano per il cartello e sotto il comando di Hector Salamanca.

Ciò che però non è sfuggito agli occhi più attenti, sono le due lettere in plastica posizionate per terra, si tratta di una D e di una R, le quali secondo molto possono essere l’indizio che cela la data di uscita, stando infatti all’alfabeto e alle posizioni delle lettere, D:4 e R:18, esse potrebbero indicare il 18 Aprile 2022, data che ci starebbe dal momento che è un Lunedì, giorno in cui di solito la serie viene trasmessa.