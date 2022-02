Una delle maggiori piaghe dal punto di vista del mondo dei videogiochi è senza alcun dubbio la pirateria, infatti i giochi per PC una volta rilasciati, cadono vittima degli hackers che, una volta preso in possesso il videogioco, scrivono una crack apposita per consentire di giocarlo senza spendere un centesimo.

Si tratta di un fenomeno diffusissimo che, ha consentito a milioni di utenti di giocare alcuni dei più grandi videogiochi della storia senza spendere un centesimo, recando un danno certamente non da poco ai produttori di videogames che ovviamente investono tempo e risorse nelle loro creazioni.

In molti però non sanno che, sfruttare videogiochi craccati, oltre che a esporre a rischi legali di non poco conto, la pirateria è un reato, espone anche a rischi collaterali che non vanno sottovalutati, legati al fatto di manipolare programmi scritti e gestiti da programmatori sconosciuti che certamente non danno garanzia di affidabilità.

I rischi per il tuo PC

Installare un gioco craccato, dunque eseguire una crack, espone al massimo il proprio PC dal momento che le crack per funzionare, necessitano dei permessi di amministratore, i quali dunque offrono pieno potere a tali programmi che però, al loro interno possono nascondere script di ogni tipo in pieno stile trojan horse.

Nel caso dovesse andarvi male dunque, potreste incappare in crack che, una volta eseguite installano nel vostro PC software dannosi di vario tipo: Remote Access Trojan, Backdoor, Ransomware, Ransominer e malware vari, tali programmi possono palesare svariate azioni malevoli sul vostro PC, dal furto dati fino alla modifica del registro di sistema che, può portare il PC a funzionare male o addirittura a non funzionare più, evento fastidioso che vi obbligherebbe a reinstallare il sistema operativo perdendo tutti i vostri files.