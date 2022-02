Android 12L Beta 3 è stato rilasciato ieri, almeno fino a quando Google non ha rimosso i download per qualche motivo. Non siamo sicuri se è ancora in fase di implementazione o se Google sta tentando di ritardare l’implementazione e non ce lo dice. Tra i miglioramenti visibili in questa ultima versione c’è una nuova dimensione dell’opzione della griglia per Pixel Launcher.

Coloro che scaricano Android 12L Beta 3 utilizzando le opzioni rimanenti, come la nuova pagina di registrazione del programma Android Beta, potrebbero scoprire un’impostazione aggiuntiva per Pixel Launcher, che consente di selezionare una griglia 6×5 ancora più densa. Se hai competenze matematiche di base, puoi posizionare fino a 30 app non in cartelle e i widget avranno più granularità nella posizione.

Android 12L Beta 3 è disponibile per alcuni device

Sorprendentemente, Android 12 si è distinto per aver ripristinato la dimensione della griglia predefinita in Pixel Launcher sui telefoni Pixel su una griglia 4×5 meno densa. Se esegui l’aggiornamento da un’iterazione precedente, le dimensioni precedenti verranno mantenute, tuttavia la reinstallazione dell’app o il ripristino delle impostazioni di fabbrica del telefono ripristineranno il layout meno denso. Altri miglioramenti in Android 12 hanno anche comportato una minore densità di visualizzazione, quindi è stato un cambiamento in linea con l’attuale sensibilità di Google.

Nelle precedenti versioni beta e anteprima di Android 12 e Android 12L, Pixel Launcher supportava solo le scelte di dimensioni della griglia 5×5, 4×4, 4×5, 3×3 e 2×2. La nuova opzione è disponibile almeno su alcuni smartphone con Android 12L Beta 3, ma dovremo aspettare che il software esca dalla beta per poter essere utilizzato da tutti gli utenti.