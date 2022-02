WindTre si impegna a pieno ritmo nel campo della telefonia mobile in questo mese di Febbraio. L’operatore arancione vuole garantire a tutti i suoi clienti un’alternativa valida rispetto alla promozione low cost Giga 120 di Iliad. Ancora in questi giorni, in tal senso, gli utenti potranno scegliere una tariffa molto vantaggiosa come la Go Unlimited Star+.

WindTre, Giga illimitati nella tariffa low cost di Febbraio

La WindTre Go Unlimited Star+ rappresenta con tutta probabilità la migliore offerte nel campo della telefonia mobile nel mese di Febbraio. I clienti che scelgono questa ricaricabile potranno attivare un pacchetto all inclusivi a costi inferiori rispetto a quelli di Iliad.

Nel dettaglio, l’operatore di WindTre prevede consumi senza limiti per le telefonate e per l’invio degli SMS verso tutti i numeri fissi e mobili. A disposizione del pubblico c’è poi il piatto forte rappresentato da Giga senza limiti per la connessione di rete. Per il rinnovo di questa ricaricabile è previsto un costo mensile dal valore di 7,99 euro.

Gli utenti che decidono di sottoscrivere la WindTre Go Unlimited Star+ potranno beneficiare anche di una garanzia ulteriore. L’operatore, infatti, prevede costo bloccato almeno nel corso del primo semestre dal momento dell’attivazione. Ciò significa che WindTre si impegna a non effettuare alcun genere di rimodulazione sui costi nei primi sei mesi dall’attivazione.

Tutti gli utenti che sono interessati all’attivazione di questa tariffa dovranno aggiungere soltanto una quota extra dal valore di 10 euro per ricevere la SIM. Necessaria però l’operazione di portabilità del numero da linee TIM, Vodafone ed Iliad.