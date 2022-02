Windows 11 è il nuovo ed atteso sistema operativo di casa Microsoft che molti hanno già consolidato nel corso di queste settimane. Altri aspettano ancora la notifica di disponibilità per l’installazione diretta da Windows Update.

Per coloro che hanno già provveduto si palesano i primi problemi riassumibili in un taglio di prestazioni netto rispetto alle capacità di lettura e scrittura degli SSD. La società di Redmond è a conoscenza della problematica ed è già pronta a rilasciare un fix che giungerà secondo le nuove tempistiche imposte dallo sviluppatore. Ecco quando arriva.

Windows 11: problemi con gli SSD che rallentano improvvisamente

A partire da Luglio le segnalazioni circa lag troppo estesi con gli SSD in Windows 11 si sono moltiplicate. Anche nel caso di modelli particolarmente veloci come gli NVMe si è osservato un certo ritado nella risposta alle richieste di Read & Write. A poco è valsa la patch KB5007262 che ha palesato una risoluzione solo specifica e parziale del dilemma.

Come riportato da Windows Latest, infatti, la soluzione dovrebbe arrivare solo a Febbraio con il pacchetto KB5008353. Dopo le prime prove in anteprima degli utenti pare che la situazione si sia risolta. Nel changelog consultabile al link precedente è possibile scoprire come l’azienda abbia specificato di aver risolto “un problema di regressione delle prestazioni” con i dischi a stato solido.

Il pacchetto sopra menzionato verrà rilasciato in via del tutto opzionale. Pertanto chi non ha avuto modo di sperimentare rallentamenti non riceverà la notifica di installazione. Chi invece volesse installarlo dovrà accedere come sempre a Windows Update e scaricare manualmente il contenuto.