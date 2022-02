WhatsApp potrebbe introdurre una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di migrare la cronologia delle chat da piattaforme Android a iOS, secondo gli ultimi rapporti.

Questa funzionalità multipiattaforma è stata segnalata per la prima volta nella versione beta di WhatsApp iOS 22.2.74 e nella versione beta di Android 2.21.20.11. Sebbene non sia stato ancora fatto alcun annuncio ufficiale da WhatsApp in merito a questa nuova funzionalità, dovrebbe essere lanciata con un nuovo aggiornamento.

Gli screenshot della funzione nella versione beta di Android mostrano una finestra di autorizzazione prima di iniziare il trasferimento della cronologia chat. L’app chiederà inoltre all’utente di mantenere WhatsApp in esecuzione e il telefono sbloccato durante la migrazione dei dati.

La società ha iniziato a consentire le funzionalità di migrazione della chat da settembre 2021, inizialmente da iOS a Samsung e poi da iOS a dispositivi Google Pixel e Android 12. Al momento non è confermato quali dispositivi supporteranno questa funzione di migrazione della chat da Android a iOS.

Un problema che sembra essere stato finalmente risolto

La nuova funzionalità dovrebbe aiutare ad affrontare uno degli elementi più frustranti di WhatsApp, ovvero che non è mai stato ufficialmente possibile trasferire la cronologia delle chat tra sistemi operativi mobili. Se scegli di utilizzare la funzione di backup su cloud di WhatsApp, le cronologie delle chat di iOS vengono archiviate su iCloud, mentre quelle di Android si trovano su Google Drive, il che significa che è possibile trasferire le tue chat solo tra telefoni con lo stesso sistema operativo.

La nuova funzione trasferisce le cronologie delle chat utilizzando un cavo fisico da Lightning a USB-C anziché inviarle tramite Internet. Sfortunatamente, se in passato hai trasferito tra iOS e Android e hai due backup cloud separati, la nuova funzione di trasferimento non li unirà in un’unica cronologia chat. Invece, WhatsApp mi dice che se lo usi per migrare la cronologia delle chat e quindi eseguirne il backup, sovrascriverà tutti i backup esistenti.

WhatsApp afferma che la nuova funzionalità consentirà inizialmente i trasferimenti da iOS ai nuovi dispositivi pieghevoli Samsung e consentirà trasferimenti a dispositivi Samsung con Android 10 e versioni successive.