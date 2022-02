Un’importante sorpresa attende tutti gli utenti che hanno un profilo attivo su WhatsApp. In linea con le precedenti settimane, infatti, gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea hanno previsto una serie di upgrade, utili a rinnovare il servizio anche dinanzi alla concorrenza di altre piazze virtuali come Telegram o come Signal.

WhatsApp, le note audio in forma testuale su iPhone e Android

L’attenzione degli sviluppatori di WhatsApp è particolarmente rilevante per quanto concerne il capitolo delle note audio. Dopo aver rilasciato nella seconda parte dello scorso anno un popolare upgrade per la riproduzione accelerata delle note vocali, i tecnici di WhatsApp si preparano a rilanciare un nuovo aggiornamento.

Le indiscrezioni di queste ultime settimane danno quasi per certa la funzione di WhatsApp relativa alla trascrizione testuale delle note vocali. Con il prossimo aggiornamento della piattaforma di messaggistica gli utenti avranno la possibilità di “leggere” le note vocali in forma testuale.

In pratica WhatsApp sta mettendo a punto un algoritmo avanzato, utile per favorire il passaggio in forma testuale di un contenuto da registrazione audio. L’algoritmo di WhatsApp avrebbe quindi il ruolo di creare una pronta trasposizione del contenuto multimediale. I lavori degli sviluppatori sono volti a garantire una funzione dell’algoritmo con tutte le lingue attualmente compatibili con la chat.

Nell’immaginario dei tecnici che lavorano allo sviluppo di questa novità, tale aggiornamento avrebbe tutte le carte in regola per seguire il successo della riproduzione accelerata delle note vocali. Anche in questa circostanza l’upgrade sarà presente tanto su Phone quanto sugli smartphone Android di recente produzione.