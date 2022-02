Lo scorso novembre 2021 la casa automobilistica giapponese Toyota ha presentato in veste ufficiale la sua nuova Toyota Aygo X. Nel corso delle ultime ore, però, l’azienda ha finalmente dato il via agli ordini per il mercato italiano e ha annunciato i prezzi ufficiali e gli allestimenti disponibili.

Toyota da il via agli ordini in Italia della sua nuova Toyota Aygo X: ecco i prezzi

La nota casa automobilistica giapponese ha quindi dato il via agli ordini anche per il mercato italiano del suo nuovo crossover compatto. Toyota Aygo X, in particolare, sarà disponibile in quattro allestimenti: Active, Trend, Lounge e Limited(quest’ultimo sarà però disponibile per un periodo di tempo limitato).

Tutti gli allestimenti in questione dispongono di una notevole dotazione. Con Active, ad esempio, troviamo i cerchi in lega da 17 pollici, il pacchetto di sistemi di sicurezza Toyota Safety Sense 2.5 e un sistema multimediale Toyota Touch 3 con schermo da 7 pollici. Con Trend troviamo i vetri posteriori oscurati, la verniciatura con finitura bi-tone e sempre il sistema multimediale Toyota Touch 3 ma con uno schermo da 8 pollici. Con Lounge troviamo i sensori di parcheggio, i cerchi in lega da 18 pollici e il wireless charger per smartphone. Con Limited, infine, abbiamo la particolare colorazione Cardamom Green con dettagli in Mandarina Orange e i cerchi in lega da 18 pollici neri opachi.

Per quanto riguarda i prezzi, la nuova Toyota Aygo X è disponibile a partire da 16.500 euro nella versione Active, 18.000 euro nella versione Trend, 19.500 euro nella versione Lounge e 20.500 euro nella versione Limited.