La nostra Terra come ben sapete non è un unico ammasso di materia rocciosa uniforme, essa è infatti suddivisa in più strati disomogenei sia per composizione che per me densità, partiamo dalla crosta esterna dove tra l’altro viviamo noi esseri viventi, per arrivare al nucleo, passando dal mantello, lo strato più fluido all’interno del quale avvengono i movimenti convettivi del magma (il magma inferiore caldo sale e quello superiore più freddo scende).

Ovviamente il centro di tutto ciò è il nucleo, caldissimo nel nostro pianeta e dunque responsabile di tutti i fenomeni tettonici che avvengono sulla crosta, dai semplici movimenti delle placche fino alla eruzioni vulcaniche o all’esplosione delle caldere.

Stando ad un recente studio però, il nostro nucleo sembrerebbe stare raffreddandosi più velocemente di quanto pensassimo, questo è il risultato della ricerca condotta dal professor Motohiko Murakami del Politecnico federale svizzero di Zurigo e a un gruppo di ricercatori del Carnegie Institution for Science.

Studiando un materiale si è capito cosa potrebbe succedere

Gli scienziati si sono concentrati sullo studio di un particolare minerale definito come bridgmanite, il quale trova la sua maggiore concentrazione al confine tra le rocce viscose del mantello e il nucleo esterno della Terra, nel dettaglio sono state analizzate le temperature e la conduttività termica.

Sostanzialmente il gruppo di ricerca ha condotto lo studio ponendo il minerale attraverso una punta di diamante e dei laser in condizioni di temperatura e pressione simili a quelli presenti al limite del nucleo terrestre, osservando che la sua conduttività termica diventa 1,5 superiore al normale, cosa che con un po’ di logica lascia intuire come possa contribuire, trovandosi da tramite tra nucleo e mantello, a far disperdere più velocemente il calore, il quale se completamente disperso, renderebbe la Terra tettonicamente inattiva come Marte e Venere.