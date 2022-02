Una delle più grandi piaghe nel mondo dei videogiochi è senza alcun dubbio la pirateria, la maggioranza dei giochi circolanti nel mondo è infatti vittima di hacking, che porta alla creazione di versioni craccate che dunque possono essere giocate gratuitamente senza pagare il giusto compenso alle case produttrici del videogioco.

Per chi magari ama giocare gratuitamente ai propri videogiochi preferiti tutto ciò può sembrare quanto di più desiderabile possibile, ebbene non è tutto oro ciò che luccica, infatti oltre a poter incappare in pesantissime sanzioni, la pirateria è un reato non dimenticatelo, si corre il rischio di far girare sul proprio PC software piratati che sono stati manipolati da terze parti, le quali all’interno della famosa “Crack”, possono inserire di nascosto qualsivoglia tipologia di script, il quale mentre giocate reca danni e compie azioni.

Ecco cosa può accadere al PC mentre eseguite una crack

Una crack è dunque un programma prodotto da terze parti che, in teoria servirebbe per l’esecuzione del videogioco scaricato senza appunto doverlo pagare, un programma di questo tipo può nascondere molto altro, spesso infatti i software antivirus li segnalano come malevoli, un motivo ci sarà.

Ebbene una crack una volta eseguita con permessi di amministratore sostanzialmente può arrivare ad ogni livello nel vostro PC, andando a corrompere o creare chiavi nel registro di sistema modificando dunque il funzionamento del PC, rendendolo più lento, instabile o addirittura non funzionante, come se non bastasse, all’interno delle crack in segreto potreste trovare anche dei RAT (Remote Access Trojan), i quali una volta avviati possono sostanzialmente consentire a chi li ha creati di accedere al vostro PC da remoto e di fare quello che gli pare, dal leggere i vostri dati fino a copiarli.

Scaricare dunque un gioco craccato potrebbe costarvi più di quanto paghereste comprandolo, dal momento che all’interno delle crack non sapete mai cosa può capitarvi, può andarvi bene come può andarvi male.