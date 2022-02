Alcune innovazioni cambiano per sempre tutto quel che viene dopo. È il caso del Galaxy Z Fold 3 di Samsung, il rivoluzionario smartphone tascabile e pieghevole che è ora alla sua terza generazione. Unisce innovazione e tecnologia per reinventare davvero la vita di tutti i giorni.

Con la sua cerniera free-stop e la capacità multi-finestra, il Galaxy Z Fold3 di Samsung porta in primo piano lo spirito interattivo e innovativo. Sebbene sia ricco di nuove funzionalità, Samsung è riuscita in qualche modo a rendere il dispositivo più leggero e contemporaneamente a rafforzare la struttura. Presenta un corpo in alluminio Armor e un vetro Gorilla Glass Victus resistente ai graffi che conferiscono durata al dispositivo.

Il Galaxy Z Fold 3 vanta anche un grado di resistenza all’acqua IPX8, il che significa che potresti lasciarlo cadere in acqua senza causare alcun danno. Questa generazione è anche compatibile con la S Pen, permettendoti di fare qualsiasi cosa. Di seguito quattro motivi chiave per cui questo rivoluzionario dispositivo tecnologico deve essere il tuo prossimo smartphone di riferimento.

Il display pieghevole rivisitato del Galaxy Z Fold 3

Lo schermo da 7,6 pollici migliora tutto ciò che ami fare, sia che si tratti di guardare un film o il sogno ad occhi aperti dei multitasker di utilizzare tre finestre contemporaneamente. Le straordinarie innovazioni del nuovo Z Fold 3 rendono molto più facile fare tutto: trascinare i contenuti da una finestra all’altra, rilasciare foto in un’e-mail, e così via.

I vantaggi del doppio schermo

Con la nitidezza e i dettagli AMOLED dinamici sia sul display principale da 7,6 pollici completamente aperto che sul display da 6,2 pollici, questo dispositivo è il tuo cinema e la tua sala giochi tutto in un solo dispositivo. Con il suono Dolby Atmos e gli altoparlanti stereo, la connettività 5G e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, i contenuti di bassa qualità possono finalmente diventare un ricordo del passato.

Modalità Flex

Usandolo in modalità Flex a schermo diviso, ci sono così tante possibilità. Puoi effettuare videochiamate in vivavoce mentre prendi appunti sul secondo schermo o utilizzare la potente e adattabile S Pen per trasformare in un istante le tue note scritte a mano sullo schermo in documenti professionali. È questa adattabilità che espande la capacità mobile del telefono.

Le fotocamere del Galaxy Z Fold 3

Con una fotocamera selfie da 10 MP sullo schermo principale, una fotocamera da 4 MP sotto il display e tre fotocamere da 12 MP sul retro, Z Fold3 è perfetto anche per scattare foto. La funzione Dual Preview è stata migliorata in modo da poter visualizzare in anteprima i tuoi scatti su entrambi gli schermi. Una volta ripiegato in modalità Flex, gestire gli scatti a mani libere è un gioco da ragazzi. Basta flettere il tuo Samsung Galaxy Z Fold3 nella posizione desiderata, utilizzare la S Pen per attivare il timer e raggiungere gli altri per la foto di gruppo.