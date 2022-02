Gli smartphone sono la categoria più richiesta e desiderata dell’intero catalogo di MediaWorld, i consumatori sono sempre alla ricerca della migliore occasione per risparmiare sul loro acquisto, in quanto in genere sono anche i prodotti più utilizzati nel corso della singola giornata.

Il rivenditore di elettronica ha pensato di avvicinarsi il più possibile alle richieste ed alle esigenze dei consumatori, lanciando una campagna promozionale ad hoc, infarcita di prezzi bassi e grandi sconti. Gli acquisti, come al solito del resto, potranno tranquillamente essere completati anche online sul sito ufficiale, prestando però attenzione al necessario pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Non perdetevi i codici sconto amazon gratis, li trovate in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram dedicato.

MediaWorld: i prezzi sono sempre più bassi e convenienti

Attenzione ai nuovi sconti lanciati da mediaWorld, nascondono prezzi decisamente concorrenziali, pronti a spingere tantissimi consumatori all’acquisto. Partendo ad esempio dalla fascia alta della telefonia mobile, incrociamo soluzioni del calibro di Samsung Galaxy S21+ a soli 799 euro, passando anche per Xiaomi 11T Pro al prezzo di 599 euro, oppure un buonissimo Oppo Find X3 Pro, sempre in vendita a meno di 800 euro.

Molto buone sono anche le riduzioni legate alla fascia media della stessa telefonia mobile, tra le quali spiccano Galaxy A03s, Galaxy A32, xiaomi Redmi Note 10S, Redmi 10, Xiaomi 11 Lite, Oppo Reno6, Oppo A15, Xiaomi 11T e similari. Il volantino è questo e molto altro ancora, per conoscere da vicino ogni singolo prezzo basso lanciato dall’azienda, ricordatevi di aprire subito le pagine che trovate inserite qui.