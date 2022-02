iPhone, un rivale inaspettato per il melafonino: ecco le sue caratteristiche

Oggi vogliamo raccontarvi di uno smartphone tanto strano, quanto simpatico: il Peraphone. Starete sicuramente pensando che possa essere uno scherzo, una parodia dedicata ad Apple ovvero al ”melaphone” e in effetti i dubbi non mancano.

Apple vs Peraphone: due gemelli diversi?

Questo stravagante oggetto ha riscosso molta curiosità tra gli utenti sui social, tanto che molti hanno deciso di cimentarsi nella ricerca di questo strano smartphone.

Il Peraphone ha fatto la sua comparsa, per la prima volta, nella serie TV Victorious, dove possiamo vedere diversi strani dispositivi a forma di pera.

Ma la domanda che più ci preme è la seguente: funziona davvero? Possiamo acquistarlo? In realtà qui dobbiamo darvi una notizia buona e una notizia cattiva.

Come si è soliti fare, tiriamo un sospiro e iniziamo con la notizia cattiva: no purtroppo il Peraphone non funziona.

La buona notizia è che invece si trova in vendita e possiamo acquistarlo.

Se avete il desiderio di possedere un Peraphone, benché questo sia solo un oggetto scenico, non ci resta che googlare e cercare il sito ”Etsy” e una volta all’interno digitare nella barra di ricerca ”Pera Phone GX”.

Compariranno diversi risultati, dove potrete scegliere il Peraphone in diverse colorazioni e portarvelo a casa per la modica cifra di circa 40€.

Peraphone: caratteristiche tecniche

Solitamente nei nostri articoli, dopo aver presentato lo smartphone, ci addentriamo nelle caratteristiche tecniche.

Questa volta per ovvi motivi non ci è possibile farlo e se avete acquistato il Peraphone scenico, possiamo consigliarvi di regalarlo ai più piccini che apprezzeranno sicuramente il nuovo giocattolo.

