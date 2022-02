Il rilascio della serie iPhone 12 e 13 sta facendo rivivere nuove preoccupazioni alle persone con pacemaker e defibrillatori cardioverter impiantabili (ICD).

I medici affermano che trasportare il dispositivo nella tasca della camicia, nel reggiseno, nel supporto toracico o nella borsa avvolgente potrebbe sospendere il pacemaker e la capacità dell’ICD di inviare scariche ad alta tensione quando necessario.

I medici citano preoccupazioni su quello che chiamano un “importante problema di salute pubblica” per quanto riguarda l’iPhone 12 di nuova generazione in una lettera all’editore di Heart Rhythm.

Hanno testato la sicurezza del dispositivo su una persona con un ICD e hanno scoperto che una volta che l’iPhone si avvicina sopra l’area sinistra del torace, si verifica un’immediata sospensione delle terapie ICD che dura per tutto il test.

“Questo risultato è stato riprodotto più volte con diverse posizioni del telefono sopra la tasca“, afferma la lettera.

Il problema non sono i magneti del mag safe

I medici citano inoltre un rapporto del 2020 che mostra l’interferenza magnetica da un braccialetto di fitness tracker che ha disattivato un ICD fino a distanze di 2,4 centimetri (cm).

Dicono che questo suggerisce che altre tecnologie intelligenti popolari utilizzate per lo stile di vita e la gestione della salute pongono un potenziale simile di problemi nelle persone con pacemaker e ICD.

Ma il problema non sono mai stati i magneti: “Anche i telefoni senza magneti possono influire sul funzionamento del pacemaker o dell’ICD quando il telefono è in prossimità del dispositivo“, ha affermato Wilkoff. “Il problema è la vicinanza del magnete, che ha lo scopo di influenzare la funzione del pacemaker e dell’ICD quando è in prossimità.”

“L’effetto di un magnete su un pacemaker è solitamente quello di attivare temporaneamente la funzione di stimolazione e di ignorare i segnali dal cuore. L’effetto di un magnete su un ICD è solitamente quello di disabilitare temporaneamente la risposta dell’ICD ai ritmi cardiaci rapidi necessari per salvare la vita del paziente”, ha affermato Wilkoff.