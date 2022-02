Continuano ad imperversare i tentativi di phishing a danno dei principali istituti bancari italiani ed anche a danno dei relativi correntisti. Tanti tentativi di truffa in rete nelle ultime settimane hanno interessato i clienti di Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, ancora gli hacker all’attacco dei risparmi

La strategia messa in atto dai malintenzionati che si nascondono dietro questi messaggi è sempre la stessa delle ultime settimane. Gli hacker, fingendosi operatori dei relativi servizi assistenza di Intesa Sanpaolo, inviano a migliaia di correntisti mail o SMS fasulli. L’oggetto di queste mail e di questi SMS fasulli riguarda il più delle volte l’accredito di presunte cifre (si va oltre i 1000 euro) sul conto corrente.

L’obiettivo dei malintenzionati è ovviamente quello di indirizzare tutti i lettori a cliccare su una serie di link in allegato a queste comunicazioni. Gli utenti che cedono alle lusinghe di queste comunicazioni truffaldine mettono in seria discussione le loro informazioni riservate. Tanti furti d’identità in tal senso hanno avuto come protagonisti proprio i correntisti di Intesa Sanpaolo nelle ultime settimane.

Sempre i clienti che si trovano coinvolti da queste truffe potrebbero anche ritrovarsi attivati sul loro piano ricaricabile di TIM, Vodafone e WindTre una serie di servizi a pagamento.

L’evenienza peggiore, ad ogni modo, resta quella legata alla gestione dei propri risparmi. Obiettivo principale dei malintenzionati è infatti il furto delle credenziali home banking dei clienti di Intesa Sanpaolo. Con il furto delle credenziali per l’home banking gli hacker potrebbero rubare ingenti quantità di risparmi ai correntisti nel giro di pochi secondi.