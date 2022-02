Giusto un paio di giorni fa Amazon ha pubblicato ben 23 poster dedicati all’attesissima serie TV dedicata alle vicende della Terra di mezzo, parliamo ovviamente de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, quella che per la prima volta narrerà le vicende prima dei fatti della trilogia principale e che arriverà sugli schermi il 2 Settembre.

Probabilmente è la serie TV più attesa dell’anno, la curiosità è certamente tanta e la voglia di saperne di più è anche oltre dal momento che si tratta di un sogno che si realizza per tutti quei milioni di ammiratori che sono rimasti ammaliati dalla trilogia del professore di Oxford che ha creato però tantissimo materiale oltre quello che già conosciamo.

Cosa vedremo nella serie

Se fino a qualche mese non si sapeva assolutamente nulla in merito alla serie di prossima uscita Prime Video, ora abbiamo decisamente dei tasselli in più, stando a quanto emerso questa prima stagione si concentrerà sulla creazione degli anelli del potere e sulla venuta in contatto dei popoli con questi ultimi, dunque parliamo di molti secoli prima dell’arrivo degli Hobbit nella saga.

Si tratta del progetto più imponente Prime Original mai portato avanti, il costo è pari infatti a ben 450 milioni di dollari, dettaglio che ha portato Amazon a mantenere un tasso di segretezza a dir poco mostruoso, facendo rilasciare solo piccole schegge di materiale ogni tot di mesi per tenere l’Hype altissimo.

Ebbene il prossimo segnale potrebbe arrivare questa Domenica 13 Febbraio, si tratta del primo teaser che potrebbe essere messo in onda in occasione della partita del Super Bowl tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals, sicuramente la scelta migliore per ottenere il massimo della visibilità.