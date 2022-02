Nel corso delle ultime ore il produttore cinese Honor ha presentato in veste ufficiale un nuovo smartphone appartenente alla famiglia 60. Si tratta del nuovo Honor 60 SE e per il momento sarà distribuito per il mercato cinese.

Honor annuncia ufficialmente in Cina il nuovo Honor 60 SE: ecco le caratteristiche

Honor 60 SE va dunque ad aggiungersi alla serie 60 dell’azienda cinese. Tra le caratteristiche di rilievo, spicca in primis la presenza di un ampio display OLED con una diagonale da 6.67 pollici è con un elevato refresh rate da 120Hz. Oltre a questo, il pannello presenta i bordi curvi ed ha una copertura della gamma di colori DCI-P3 del 100%.

Il comparto fotografico posteriore è invece composto da tre fotocamere poste con un design molto simile (per non dire identico) a quello presente sul nuovo iPhone 13 Pro. Nello specifico, abbiamo un sensore fotografico principale da 64 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. Le prestazioni sono affidate al processore MediaTek Dimensity 900, un SoC con processo produttivo a 6 nm e con supporto ovviamente alla connettività 5G. Quest’ultimo è supportato da una GPU Mali-G68 MC4 e da diversi tagli di memoria a partire da 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Concludono la scheda tecnica una batteria da 4300 mAh con ricarica rapida da 65W, un sensore di impronte digitali integrato nel display e Android 11 a bordo.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Honor 60 SE sarà disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo di partenza di circa 305 euro al cambio. Per il momento non sappiamo se l’azienda deciderà di commercializzarlo anche in Europa.