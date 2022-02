Fino al prossimo 14 febbraio 2022 l’operatore virtuale ho.Mobile, in occasione della Festa di San Valentino, ha lanciato la promozione denominata SANVALENTINHO, che prevede una ricarica di 5 euro in omaggio.

La promozione è rivolta a tutti i nuovi clienti ho.Mobile che, durante il periodo di validità della promozione, attivano una nuova SIM ricaricabile sul sito ufficiale dell’operatore, inserendo il codice apposito. Ecco tutti i dettagli.

ho.Mobile regala 5 euro di ricarica ai nuovi clienti

Nel regolamento, pubblicato sul sito di ho-mobile.it, viene indicato anche che la promozione è valida anche per chi attiva una nuova SIM ho. presso uno dei punti vendita abilitati. Se si acquista online la nuova SIM si può richiedere la consegna della nuova SIM ho. a domicilio. Una volta che l’attivazione della nuova SIM ho. risulterà correttamente completata e il nuovo cliente ho. intestatario di tale SIM avrà effettuato il primo rinnovo mensile successivo all’attivazione dell’offerta, pagando il relativo corrispettivo previsto per l’offerta sottoscritta, ho. provvederà ad accreditare una ricarica telefonica omaggio di 5 euro entro 24 ore.

La ricarica omaggio da 5 euro non concorrerà a prolungare la vita della SIM ho. In caso di recesso dal contratto con ho., disattivazione o portabilità verso un altro operatore, l’eventuale ricarica telefonica omaggio ho. da 5 euro, se non utilizzata, non darà diritto ad alcun rimborso.

Vi ricordo che l’operatore prevede ancora un sacco di offerte molto interessanti, per i nuovi clienti ad esempio, è disponibile la Giga 50 e la Giga 100, rispettivamente a 6.99 e 8.99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.