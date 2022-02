I gamers stavano aspettando da molto tempo informazioni che annunciassero lo sviluppo di un nuovo titolo di Grand Theft Auto. I tweet di Rockstar non hanno rivelato molto su ciò che dovremmo aspettarci da GTA 6, ma l’hype è già a mille e sui social media non si parla d’altro.

GTA 6 è destinato a diventare il più grande capitolo della serie e potrebbe arrivare su PS5 e Xbox Series X/S, oltre che alla versione PC. Le storie saranno ancora l’obiettivo principale? Oppure Online ruberà la maggior parte dei titoli dei giornali e rimodellerà il futuro del franchise per sempre?

Non si sa ancora molto, ma sappiamo l’anno in cui potrà uscire

Take-Two nel 2020 ha previsto piani finanziari per i prossimi cinque anni. In questi piani il team ha affermato di aver pianificato di spendere 89 milioni per il marketing tra aprile 2023 e marzo 2024. Questo enorme investimento è sicuramente dovuto a GTA 6.

Anche se non lo fosse, bisognerà comunque aspettare un bel po’ prima di mettere le mani sul capitolo numero 6 della saga più giocata al mondo. Nonostante l’Hype, ci sono state lamentele invece sulle “Edizioni Definitive” di 3, Vice City e San Andreas di recente. Quindi bisognerà capire se Rockstar ha intenzione di lanciare un nuovo colpo basso con lo sviluppo di GTA 6.

Anche la carenza di console per PS5 e Xbox Series X/S avrà un certo impatto sullo sviluppo. Rockstar non sarà entusiasta di spingere fuori dalla porta un prodotto che non è ampiamente disponibile per tutti coloro a cui piace giocarci.

GTA 5 ha venduto quasi 110 milioni di copie e da quando è arrivato sull’Epic Game Store è stato distribuito come gioco gratuito settimanale.

I leak ci hanno dato un’idea approssimativa di cosa possiamo aspettarci nella prossima puntata della serie. Secondo il video di Tom Henderson di luglio, corroborato da Jason Schreier, lo sviluppo si concentrerà sulle basi stabilite da GTA 5, con possibili protagonisti di nuovo presenti e una città in continua evoluzione.