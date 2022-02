Finita l’attesa per la nuova gamma dei tablet di casa Samsung, ecco i Galaxy Tab S8, Galaxi Tab S8+ e Galaxy Tab S8 Ultra il flagship da maxi schermo e prestazioni evolute. La serie Galaxy Tab S8 offre la libertà e la flessibilità per lavorare e giocare ovunque si voglia.

Galaxy Tab S8 offre un’ottima esperienza di videochiamata, con fotocamera anteriore ultra grandangolare, una configurazione a tre microfoni e una tecnologia intelligente di auto-framing. Inoltre, offre con Windows Multi-active ottime capacità di multitasking e con Samsung DeX, una condivisione di file facile e sicura. Integra il nuovo processore super-veloce da 4nm e la S Pen è inclusa nella confezione. Il telaio è sottile e resistente, composto in Armor Aluminum per diminuirne il peso.

Il Presidente TM Roh ha dichiarato:

“Abbiamo lavorato per anni sull’innovazione nelle esperienze mobile per perfezionare la serie Galaxy Tab S8, e per superare i limiti di ciò che è possibile effettuare su un tablet con Galaxy Tab S8 Ultra.”

La serie Galaxy Tab S8 funziona perfettamente con l’intero ecosistema Galaxy, per una possibilità di usare in modo facile e immediato più dispositivi Galaxy insieme. L’interfaccia utente One UI Tab 4 di Samsung offre un’esperienza precisa e intuitiva e si può passare facilmente dal proprio Galaxy Tab S8 allo smartphone e al PC e viceversa.

C’è la comoda ed utile S Pen per annotare i promemoria nella nuova e migliorata app Samsung Notes e visualizzarli sul proprio smartphone in seguito. Quick Share consente di condividere foto, video e file tra i dispositivi Ultra della serie Galaxy S22 e Tab S8. Grazie all’Auto Switch, i Galaxy Buds si collegheranno automaticamente da Galaxy Tab S8 a Galaxy S22. Inoltre, per la prima volta Samsung Health è disponibile sui tablet Galaxy in modo da poter visualizzare video di fitness per l’allenamento e tenere traccia dei dati di salute e fitness da Galaxy Watch su uno schermo più grande. Non finisco qua le novità di Galaxy Tab S8, è possibile trasformarlo in un secondo monitor portatile, con capacità touchscreen per i PC Galaxy.

Il display

Galaxy Tab S8 Ultra ha un ampio display Super AMOLED da 14,6 pollici e un Refresh Rate di 120Hz e le cornici sottili da 6,3 mm. Il telaio più sottile, leggero e resistente rispetto al modello precedente è protetto da una cornice in alluminio Armor.

Galaxy Tab S8 ha un display da 11 pollici con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, mentre il Galaxy Tab S8+ ha un pannello Super Amoled con una risoluzione di 2800 x 1750 pixel.

Tab S8 Ultra è dotato di due fotocamere anteriori da 12MP che trasforma l’esperienza di videochiamata con una qualità video 4K. Grazie alle alte prestazioni dell’hardware, il software con la tecnologia auto-framing di Samsung riesce a mantenere l’utente automaticamente a fuoco durante una chiamata. Inoltre, i tre microfoni di precisione utilizzano la tecnologia di riduzione del rumore. I Quad Speakers con Dolby Atmos®, sono presenti su tutti e tre i modelli.

Design ed accessori

Galaxy Tab S8 Ultra è disponibile nella colorazione Graphite, mentre i Tab S8 e S8+ sono disponibili in tre colorazioni: Graphite, Silver e Pink Gold. Samsung sta anche lanciando una nuova Tab S8 Ultra Book Cover Keyboard che aiuta a sfruttare ulteriormente la funzionalità di Galaxy Tab S8 Ultra con copri tasti più ampi e retroilluminati, impostazioni di scelta rapida personalizzabili e angoli di posizione regolabili. In più, Wireless Keyboard Share può collegare la tastiera a uno smartphone Galaxy per una facile digitazione su più dispositivi.

Ci sono numerosi accessori e componenti aggiuntivi esclusivi per Tab S8, tra cui una Note View Cover trasparente e una Strap Cover per mantenere il proprio Tab S8 nella posizione che l’utente preferisce.

INoltre, Galaxy Tab S8 è parzialmente costruito con componenti in plastica recuperate da reti da pesca in disuso e hanno anche il packaging più sottile, prodotto con carta proveniente da fonti sostenibili. Questo dimostra l’attenzione dell’azienda nel produrre meno rifiuti ed essere più ecosostenibile.

Prestazioni e connessione

Tutta la serie è dotata del primo chip a 4nm 64-bit-Octa-Core, Galaxy Tab S8 e S8+ hanno una di 8 o 12 GB, inbase al modello. Invece, Tab S8 Ultra offre fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage, e tutti e tre i modelli offrono uno la memoria espandibile fino a 1 TB con scheda microSD opzionale.

I Galaxy Tab S8 sono anche i primi tablet Samsung a supportare il Wi-Fi 6E. Inoltre, è possibile condividere contenuti velocemente e in modo sicuro con Galaxy 5G.

L’obiettivo di casa Samsung con i suoi nuovi tablet è la produttività. Tutti e tre i modelli supportano la ricarica veloce a 45W, che può raggiungere il 100% di carica in 80 minuti. Le batterie sono in ordine di S8, S8+ e S8 Ultra da: 8.000 mAh, 10.090 mAh e 11.200 mAh. Se altri dispositivi hanno bisogno di una carica mentre l’utente è fuori casa, è necessario soltanto collegare Galaxy Tab S8 a uno smartphone Galaxy S22 con un cavo USB-C.

Tab S8 Ultra e Tab S8+ sono dotati di una nuova e perfezionata S Pen. E per la prima volta Samsung ha stretto la partnership esclusiva con Clip Studio Paint che permette di trasformare lo smartphone in una tavolozza di colori digitali, l’S Pen in un pennello e lo schermo del Galaxy Tab S8 in una tela.

Sia con la fotocamera posteriore che con quella frontale ultra-grandangolare, è possibile registrare video in 4K sul Galaxy Tab S8 Ultra ed inoltre, è in arrivo il primo strumento di editing di LumaFusion su Galaxy, che in futuro si potrà gestire anche con la S-Pen per una maggiore precisione.

I tablet giocano anche un ruolo importante nel tenere gli utenti connessi con gli altri, per questo Samsung ha collaborato con Google ed alcune sue app.

La sicurezza al primo posto

Nel mondo sempre connesso di oggi, la sicurezza è più importante che mai. Per questo motivo tutti e tre i modelli Galaxy Tab S8 sono dotati di nuove funzionalità che danno la possibilità di vedere quando la fotocamera e il microfono del sono in uso e consentono di bloccare istantaneamente tutti gli accessi alle app per evitare registrazioni indesiderate. Inoltre, l’intera gamma Galaxy Tab S8 è protetta dalla piattaforma Knox Vault di Samsung, che cripta i dati personali e mantiene i file memorizzati e le informazioni isolate dal sistema operativo principale.

Samsung garantisce agli utenti che la serie Galaxy Tab S8 sarà supportata da un massimo di quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android.

Prezzi e promozioni

La Serie Galaxy Tab S8 sarà disponibile in vendita su Samsung.com e nei negozi fisici e online, come Amazon, nelle colorazioni descritte in precedenza, ai seguenti prezzi e versioni:

Galaxy Tab S8: sarà disponibile in Italia ad un prezzo che parte da 799 €.

sarà disponibile in Italia ad un prezzo che parte da 799 €. Galaxy Tab S8+: sarà disponibile in Italia ad un prezzo che parte da 999 €.

sarà disponibile in Italia ad un prezzo che parte da 999 €. Galaxy Tab S8 Ultra: sarà disponibile in Italia ad un prezzo che parte da 1.299 €.

Ricordiamo che da oggi la serie Galaxy Tab S8 è disponibile per il preordine. C’è una promozione per gli utenti che preordinano il Galaxy Tab S8 Ultra riceveranno la nuova Book Cover Keyboard. Invece quelli che preordinano il Tab S8+ o Tab S8 riceveranno una Book Cover Keyboard Slim.