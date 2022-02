Saranno felici tutti i fan del marchio Samsung, la nuova serie Galaxy S22 è appena stata rilasciata ufficialmente dalla casa coreana. Dopo tante indiscrezioni, ecco tutte le informazioni riguardanti i nuovi dispositivi: Galaxy S22, Galaxy S22+ (Plus) e il top di gamma Galaxy S22 Ultra.

Galaxy S22 Ultra, erede di due entità

Iniziamo parlando proprio di lui, il nuovo smartphone premium di casa Samsung, il Galagaxy S22 Ultra, che definisce un nuovo standard fondendo il meglio di due eredità: : la potenza e versatilità della serie Note e la fotocamera ultra e le prestazioni della serie S. Infatti, il device è dotato di S Pen integrata, di funzionalità avanzate di Nightography e video. Inoltre, Samsung dichiara che la batteria da 5.000 mAh consente un’autonomia di oltre una giornata. Insomma, Galaxy S22 Ultra sembra essere il flagship più potente che Samsung abbia mai realizzato.



Come riferisce il presidente TM Roh:

“Galaxy S22 Ultra riprende le funzionalità più amate del Galaxy Note e gli aspetti più celebri della serie S e li combina per un’esperienza mobile davvero unica. Si tratta di un grande passo in avanti per la tecnologia mobile, che definisce un nuovo standard di smartphone”.

Infatti, questo modello conquista sia gli amanti della serie Note che hanno amato le sue possibilità creative e la sua produttività. Sia gli amanti della serie S che hanno sempre apprezzato la sua potenza e le sue prestazioni. Galaxy S22 Ultra si unisce alla nuova serie di smartphone Galaxy S, insieme ai device Galaxy S22 e S22+, offrendo tutte le caratteristiche che già conoscevamo di questo dispositivo, più nuove funzionalità aggiunte, il meglio di serie Note serie S.

Credo che uno dei sogni proibiti degli amanti della serie S era quello di avere la S Pen integrata nel proprio smartphone, sogno esaudito. Samsung dichiara che la nuova S Pen ha il 70% in meno di latenza ed è possibile utilizzarla in modo più naturale sull’ampio schermo dell’S22 Ultra, ed esplorare le app con nuove modalità.

Le lenti della fotocamera sono integrate nella scocca, al contrario del vecchio modello S21 Ultra e troviamo un’elegante cornice di metallo che crea un effetto a specchio. Il vetro è di fattura pregiata e la finitura opaca aggiunge un tocco di eleganza in più al layout e gli iconici bordi squadrati di Galaxy Note. Il nuovo Galaxy S22 Ultra è disponibile in quattro colorazioni ispirate alla natura, tra cui Phantom Black, Phantom White, Green e la novità Burgundy.

Il comparto fotografico

Il Galaxy S22 Ultra punta sulle fotocamere, la funzione Nightography è disponibile su tutta la Serie S22. S22 Ultra è dotato di un sensore di pixel da 2.4um che consente alle lenti della fotocamera di catturare più luce e dati. Inoltre, l’avanzata lente Super Clear Glass, consente di girare video notturni levando i classici bagliori fastidiosi. Interessante anche la funzione video Auto Framing assicura che la fotocamera catturi sempre, una o più persone che l’utente decide.

La camera è dotata di nuove funzioni di IA (intelligenza artificiale) come per esempio quella per la modalità ritratto. Come Galaxy S22 e S22+, Galaxy S22 Ultra offre un accesso esclusivo all’app Expert RAW, che dispone di una suite completa di strumenti di editing in-camera. C’è anche la possibilità di salvare le foto in formato RAW fino a 16 bit, così avendo una maggiore informazione di dati utile per il fotoritocco.

Sul Galaxy S22 Ultra troviamo 4 obbiettivi principali:

12 MP Ultra Grandangolare

108 MP Grandangolare

10 MP Teleobiettivo zoom ottico 3x

10 MP Teleobiettivo zoom ottico 10x

Inoltre la fotocamera frontale è da 40 MP.

Potenza e prestazioni

S22 Ultra è parte della prima serie Galaxy S ad essere dotata dell’ultimo processore a 4nm, che supporta l’elaborazione AI e ML più evoluta. Dispone anche di Wi-Fi 6E, fino a due volte più veloce del Wi-Fi 6. Come detto in precedenza, la batteria è da 5.000 mAh e Samsung dichiara un utilizzo di oltre un giorno con una sola ricarica e supporta la ricarica super-rapida a 45W.

Il display dinamico AMOLED 2X adattivo è da 6,8 pollici con un Refresh Rate di 120Hz, promette visibilità in ogni condizione di luce con una luminosità di 1.750nit e tecnologia Vision booster per l’adattamento automatico.

L’intera gamma Galaxy S22 sarà supportata fino a quattro versioni di aggiornamenti del sistema operativo Android. Samsung estenderà questo impegno a tutta la gamma di prodotti per garantire che l’utente sia pienamente supportato in tutto l’ecosistema Galaxy.

Galaxy S22 e S22+

I due smartphone della serie S22, introducono fotocamere dinamiche, con un’avanzata tecnologia di elaborazione delle immagini. Sono costruiti con materiali sostenibili, ma allo stesso tempo sono progettati per essere eleganti oltre che rispettosi dell’ambiente.

Come ha dichiarato il Presidente TM Roh:

“Ci siamo focalizzati sul progettare i nostri ultimi dispositivi della serie S con sbalorditive funzionalità della fotocamera, perfette per scattare di giorno e di notte, e potenziate dalle migliori prestazioni mobile mai realizzate finora.”

Galaxy S22 e Galaxy S22+ includono il design Contour-Cut iconico per la Serie S, che integra la fotocamera all’interno dell’hardware. Dando vita a un look elegante e definito, Samsung ha progettato entrambi i dispositivi con un display piatto, completo di una finitura in vetro opaca. Ora l’alloggiamento della fotocamera della Serie S richiama il colore dell’intero dispositivo, con una cornice metallica, per una continuità cromatica. Samsung Galaxy S22 e S22+ sono entrambi disponibili nelle colorazioni Phantom Black, Phantom White, Green e Pink Gold. Sono i primi modelli della serie S realizzati con Armor Aluminum, l’alluminio più robusto su dispositivi Galaxy.

Il comparto fotografico

Anche Galaxy S22 e Galazy S22+ integrano la funzionalità Nightography , il sensore è più ampio del 23% rispetto alla serie precedente e la tecnologia Adaptive Pixel, per poter catturare più luce ed avere ottime immagini anche in condizioni di scarsa visibilità.

Entrambi i device hanno la fotocamera principale da 50MP, un teleobiettivo da 10MP e un ultra-grandangolo da 12MP. Quando si registrano video con gli amici, la nuova funzionalità Auto Framing rileva fino a 10 persone e calibra automaticamente la messa a fuoco. Entrambi i dispositivi sono potenziati dall’avanzata tecnologia VDIS che riduce le vibrazioni. Inoltre, sarà semplice scattare foto in Modalità Ritratto con il nuovo AI Stereo Depth Map.

Potenza e prestazioni

I nuovi Galaxy S22 e Galaxy S22+ sono costruiti per dare il meglio di sé anche durante le giornate più impegnative, grazie al processore da 4 nm. In grado di esaltare i processi di Intelligenza Artificiale e Machine Learning più avanzati. Un processore così performante richiede una potenza adeguata. Galaxy S22 è equipaggiato di una batteria da 3.700 mAh e della ricarica rapida da 25W. Galaxy S22+ include invece una batteria da 4.500 mAh e della ricarica rapida fino a 45 W.

Guardare il proprio show preferito in streaming sarà ancora più piacevole con i display di Galaxy S22 e S22+. Infatti, entrambi i dispositivi sono dotati di pannello adattivo Dynamic AMOLED 2X, rispettivamente da 6,1 pollici per Galaxy S22 e da 6,6 pollici per Galaxy S22+. Inoltre, i miglioramenti delle prestazioni hardware hanno aumentato la luminosità del display: S22 ha un picco di luminosità di 1.300nit, mentre S22+ include un picco di 1.750 nit.

Futuro ecosostenibile con la serie S22

Collaborando con organizzazioni leader nel settore green, Samsung contribuisce a recuperare le reti da pesca usate o disperse in mare, trasformandole in materiali per gli smartphone. Questo materiale, utilizzato nei supporti della serie Galaxy S22, contiene il 20% di plastica riciclata, nello specifico da reti da pesca disperse in mare. Inoltre, incorpora materiali riciclati nei moduli degli speaker audio e nelle parti interne dei tasti di accensione/spegnimento e volume. Oltre alle plastiche oceaniche, per il packaging di Galaxy S22 viene utilizzata carta riciclata al 100% e sul display è inclusa una pellicola protettiva realizzata in plastica riciclata.

Sicurezza ed ecosistema Galaxy

L’intera gamma Galaxy S22 è protetta dalla piattaforma di sicurezza Samsung Knox Vault, che include un processore di sicurezza e di memoria che isola completamente le informazioni sensibili.

La serie Galaxy S22 introduce inoltre diverse nuove funzionalità di sicurezza, inclusa un’architettura micro ARM, che blocca i cyber attacchi al sistema operativo e alla memoria del nostro smartphone. Inoltre, la gamma include Samsung Wallet che offre pagamenti digitali, ID, password e gestione di tutti gli asset all’interno di un unico strumento.

Insieme alla nuova serie S22, Samsung sta introducendo una nuova linea di tablet e delle funzionalità per Galaxy Watch4, così che gli utenti Galaxy possano rimanere sempre connessi.

Prezzi e promozioni

La Serie S22 sarà disponibile in vendita su Samsung.com e nei negozi fisici e online, come Amazon nelle colorazioni descritte in precedenza, ai seguenti prezzi e versioni:

Samsung Galaxy S22:

versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €879

versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €929

Samsung Galaxy S22+:

versione da 8GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.079

versione da 8GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.129

Samsung Galaxy S22 Ultra:

versione da 12GB + 128GB ad un prezzo consigliato di €1.279

versione da 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.379

versione da 16GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.489

versione da 16GB + 1TB ad un prezzo consigliato di €1.689 (esclusivo su Samsung.com)

Promozione: gli utenti che acquisteranno Samsung Galaxy S22 Ultra tra il 9 febbraio e il 10 marzo potranno ricevere gli auricolari Galaxy Buds Pro gratuitamente, dopo aver registrato il dispositivo sulla piattaforma Samsung Members.

Inoltre, acquistando Samsung Galaxy S22 Ultra entro 10 marzo è possibile avere una super valutazione del proprio smartphone usato.