Il volantino Euronics attivato nel corso del mese di Febbraio è assolutamente da pazzi, al suo interno si possono scovare occasioni per tutti i gusti, con prezzi bassissimi attivati anche sui migliori smartphone attualmente disponibili in commercio.

Grazie alla corrente campagna promozionale, infatti, tutti i consumatori si ritrovano a poter accedere ad un elevato quantitativo di sconti molto interessanti, conditi con prezzi convenienti. Gli acquisti, a differenza di quanto vediamo quotidianamente presso le altre realtà, possono essere effettuati esclusivamente nei negozi fisici sul territorio, non online sul sito ufficiale.

Euronics: questi sconti vi faranno perdere la testa

Scoperti da Euronics nuovi sconti molto speciali in un volantino quasi unico nel proprio genere, al cui interno si trovano prodotti di fascia alta, affiancati dai più economici del periodo. Partendo proprio dai più costosi, incrociamo un’unica soluzione da non perdere di vista, quale è il Samsung Galaxy S21 FE, un modello da pochissimo lanciato sul mercato nazionale, impreziosito da specifiche tecniche molto interessanti, ed un prezzo finale pari a 699 euro.

Coloro che invece saranno pronti a spendere al massimo 300 euro, potranno effettivamente fare affidamento su Galaxy A52, Oppo A16s, Oppo A74, Redmi Note 10 Pro, Xiaomi 11 Lite 5G, Oppo A74, Oppo A94, Galaxy A22, Galaxy A12 o anche Galaxy A52. Tutti questi prodotti sono commercializzati esattamente alle condizioni indicate in precedenza, ovvero no brand con garanzia di 24 mesi. Per i dettagli della campagna promozionale, potete comunque decidere di collegarvi direttamente al sito ufficiale.