Spesso abbiamo parlato del marchio Cupra, la costola di casa Seat che produce veicoli ad alte prestazioni, di proprietà del Gruppo Wolksvagen. Il suo successo sembra non arrestarsi e i suoi veicoli si stanno espandendo sempre di più sul mercato mondiale. Infatti, verso metà del 2022, il marchio sta approdando anche in Australia.

Il primo modello da strada a portare il nome Cupra, l’Ibiza GTI 16V Cupra, lanciato in Europa nel 1996, come versione stradale (anche se solo di nome) della Seat Ibiza Kit Car tre volte vincitrice della Coppa del Mondo di rally. Fino al 2018, anno in cui Cupra è stata scorporata per diventare il proprio “sottomarchio”.

Immaginando una coupè sportiva 2+2

Da poco è uscita sul mercato la prima vettura 100% elettrica di casa Cupra, la Born, mentre per l’anno prossimo è previsto l’arrivo del nuovo SUV Tavascan.

La possibilità che la prossima vettura di casa Cupra sia un veicolo coupè ad alte prestazioni, ha stimolato la creatività dell’artista Mirko Del Prete, che ha realizzato un render di come potrebbe essere tale automobile.

Questa vettura è stata denominata Cupra Nevada e si può pensare che potrebbe nascere su piattaforma MQB con diverse motorizzazioni a benzina che potrebbero essere dotate di sistema mild hybrid a 48 V. Il frontale propone la stretta griglia esagonale irregolare sulla quale convergono i taglienti gruppi ottici in classico stile Cupra. Anche la coda della macchina segue le nervature decise della carrozzeria che donano quel tocco “muscoloso”, il tutto ha una configurazione aereodinamica spigolosa e moderna.

L’aspetto complessivo della vettura suggerisce una conformazione coupè 2+2, chissà se questo render sia premonitore della futura sportiva Cupra. Per adesso sogniamo grazie all’illustrazione grafica di Mirko Del Prete.