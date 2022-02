Le nuove offerte lanciate da Coop e Ipercoop nascondono al proprio interno prezzi decisamente concorrenziali, pensati appositamente per invogliare tutti i consumatori all’acquisto di un nuovo prodotto, senza mai dover essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

Spendere poco è davvero possibile da Coop e Ipercoop, grazie alla presenza di una campagna promozionale decisamente invitante, condita con dispositivi all’avanguardia e pronti a far risparmiare tutti. Coloro che vorranno effettivamente ricorrere all’acquisto di un nuovo prodotto, devono comunque sapere che sarà strettamente necessario recarsi in negozio, godendo anche della solita garanzia di 24 mesi, e della possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, nel momento in cui la spesa dovesse essere superiore ai 199 euro.

Premete qui e collegatevi al nostro canale Telegram, potrete ricevere codici sconto Amazon gratis e grandissime offerte.

Coop e Ipercoop: spettacolari offerte per tutti i gusti

Coop e Ipercoop provano a stringere il cerchio, promettendo comunque un risparmio importante sull’acquisto di una serie di prodotti dai prezzi non particolarmente elevati. Il modello che maggiormente ha attirato la nostra attenzione è sicuramente il Samsung Galaxy A32, un modello che viene commercializzato a soli 229 euro, e che rappresenta la migliore espressione di tale fascia; al suo interno trovano infatti posto un display da 6,4 pollici di diagonale, affiancato da un processore octa-core, connettività di alto livello (incluso il 5G), per finire con un comparto fotografico rappresentato alla perfezione dal componente principale da 64 megapixel.

Nel momento in cui la spesa dovesse essere inferiore ai 169 euro, ecco arrivare altre soluzioni ugualmente interessanti, come Galaxy A03s, Motorola Moto E40, ma anche Realme 8i, tutti commercializzati alle condizioni espresse in precedenza. I dettagli del volantino sono disponibili qui.