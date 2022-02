I prezzi attivati da Comet sono assolutamente incredibili nell’ultimo volantino che l’azienda ha deciso di attivare e mettere a disposizione dei vari utenti in Italia, al suo interno si possono trovare innumerevoli prodotti appartenenti alle più svariate categorie merceologiche.

La campagna promozionale risveglia l‘interesse dei consumatori verso il mondo della tecnologia, portando con sé prezzi sempre più bassi e convenienti, all’interno del volantino possiamo apprezzare varie soluzioni, a partire ad esempio dall’ampissima disponibilità sul territorio nazionale. Dovete ricordare, infatti, che gli acquisti possono essere effettuati sia in negozio che online, con ricezione gratuita della merce presso il proprio domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse superare i 49 euro.

Comet: la nuova campagna è strepitosa

Comet pare essere assolutamente inarrestabile, in questi giorni di inizio Febbraio l’azienda è riuscita a lanciare una nuova campagna promozionale, perfetta per gli utenti che vogliono acquistare un nuovo smartphone, sia di fascia alta, che decisamente economico. Partendo proprio dai top di gamma, ricordiamo essere presenti i vari Apple iPhone 13, disponibile a 829 euro, passando anche per Galaxy S21 FE a soli 599 euro, ma anche Vivo V21, Motorola Edge 30, Galaxy Z Flip3 a 799 euro o similari.

Coloro che invece non si sentono ancora pronti per investire così tanto denaro, potranno affidarsi a soluzioni del calibro di Vivo y21s, Oppo Find X3 Lite, Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi 9C, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10S o Xiaomi 11 Lite, tutti proposti a meno di 400 euro. Ogni altra informazione in merito al volantino, la trovate inserita qui.