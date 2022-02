I nuovi sconti che Carrefour ha deciso di attivare sul proprio volantino, possono davvero far sognare gli utenti che al giorno d’oggi sono alla ricerca della perfetta occasione per iniziare sin da subito a risparmiare il più possibile sui vari acquisti effettuati.

La campagna promozionale parte proprio da qui, dalla possibilità di accedere a prezzi sempre più bassi e convenienti, indistintamente dalla provenienza geografica. Gli acquisti possono esser tranquillamente effettuati in ogni negozio in Italia, con possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi, oltre che accedere alla variante no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile.

Non perdetevi i codici sconto Amazon, e scoprite in esclusiva le nuove offerte speciali, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Carrefour: ecco quali sono i prezzi più bassi

Carrefour non finisce mai di stupire, con la nuova campagna promozionale si ha la possibilità di scoprire un elevato quantitativo di prodotti in promozione, a prezzi molto più bassi del listino originario. I modelli disponibili spaziano dalla fascia alta, perfettamente rappresentata dall’Apple iPhone 13, in vendita a soli 1059 euro, per scendere poi verso i dispositivi più economici, i cui prezzi non superano i 400 euro.

Quest’ultimi sono individuati in soluzioni del calibro di TCL 20S, Xiaomi Redmi 9AT, Redmi Note 10 5G e simili, tutti commercializzati sempre alle medesime condizioni originarie, ovvero con garanzia di 24 mesi e no brand. Naturalmente all’interno del volantino Carrefour sono disponibili altri prodotti ugualmente interessanti, se volete approfondire la conoscenza della campagna, potete comunque fare affidamento sulle pagine che trovate inserite qui sotto.