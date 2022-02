Apple, iPhone 14: le novità della nuova gamma più richieste

Sono in arrivo moltissime novità incredibili con i prossimi iPhone 14, i quali molto probabilmente potrebbero arrivare a settembre 2022. Nella serie iPhone 13 rilasciata nel settembre 2021, i modelli 13 Pro e 13 Pro Max vantavano il pannello LTPO con frequenza di aggiornamento variabile a 120 Hz. I device standard della line-up hanno ancora i display con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Alcuni analisti, secondo un rapporto di MacRumors, avrebbero dichiarato che tutti i nuovi iPhone 14 avranno i display LTPO ProMotion a 120 Hz.

Per chi non lo sapesse, ProMotion è il nome della tecnologia di frequenza di aggiornamento adattiva che Apple riserva ai suoi schermi di punta. Questa feature consente di modificare il refresh rate del pannello in base al contenuto visualizzato. Questa variazione può andare da un minimo di 10 Hz fino ad un massimo di 120 Hz. L’adattamento continuo permette di avere un grosso risparmio sulla batteria.

iPhone 14 Pro: cosa sappiamo sulle specifiche tecniche

Jeff Pu ha affermato che i modelli di iPhone 14 Pro avranno una RAM di 8 GB o poco più. Adesso, sulla base delle fonti provenienti dalla catena di approvvigionamento, ha ipotizzato che tutti i nuovi gadget del 2022 saranno dotati di 6 GB di RAM a causa del costo troppo elevato dei componenti.

iPhone 14 Pro e Pro Max presenteranno anche un design al pannello anteriore completamente riprogettato, privo di modulo notch e con un foro e una pillola al seguito. Questo elemento distintivo sarà esclusivo della gamma premium, mentre i device standard manterranno ancora la tacca vista sulla gamma di prodotti del 2021.

Un’altra curiosità è legata alla presenza del modulo fotografico con lente principale da 48 Megapixel, la più potente mai vista a bordo di un melafonino.

Ad ogni modo, i flagship della mela arriveranno ad autunno, presumibilmente a settembre. Restate connessi.