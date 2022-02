Per Apple la fedeltà dei suoi clienti al brand è essenziale. Ma conil suo ultimo progetto pare che il concetto possa essere esteso a ben altri ambiti come, ad esempio, quello della vita di coppia.

Secondo un nuovo post pare che la società di Cupertino si stia impegnando affinché si porti a termine la commercializzazione delle fedi Smart. Oggetti tecnologici che rappresentano l’apice del benestare di coppia oltre che un potente strumento di sicurezza. Scopriamo in cosa consistono.

Fedi Nuziali Apple: finché morte non vi separi

La pagina spagnola Hospital de la pareja ha incalzato l’hype del pubblico introducendo il mondo alle fedi digitali a presunto marchio Apple. Non c’è ancora nulla di ufficiale ma si tratta di un progetto ambizioso e decisamente all’avanguardia.

Secondo quanto conferito si tratta di anelli in grado di monitorare dati come battito cardiaco, sudorazione, ed altri parametri ad entrambi i coniugi. Ma non solo, pare che gli Apple Ring possano anche tracciare la posizione dell’amato/a grazie ad un sensore GPS garantendo anche una notifica al partner in caso di anello spento o offline. In parole spicciole: addio scappatelle e benvenuti dubbi e spiegazioni! Una situazione che per alcuni si configurerebbe come fuori dal comune ed ennesima prova di un potenziale tradimento.

Un regalo per molti gradito che potrebbe consolidare il rapporto di coppia offrendo maggiore fiducia nell’anima gemella. Nessuna notizia da Cupertino nel frattempo con voi utenti che avete l’ultima parola su questa curiosa trovata. Siete pronti a rinunciare alla vostra privacy peril bene di coppia? Spazio a tutte le vostre personali considerazioni al riguardo.