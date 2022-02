Secondo un nuovo rapporto del New York Times, un gruppo di sette legislatori della Camera dei rappresentanti ha detto in una lettera al CEO di Amazon, Andy Jassy, di essere seriamente preoccupati per quanto fosse facile e veloce per le persone acquistare un composto chimico, sulla sua piattaforma, usato per suicidarsi.

Il report afferma che Amazon non ha preso provvedimenti sulla disponibilità del composto chimico sulla sua piattaforma, dopo essere stata informata delle morti da parte dei familiari del defunto e di altri. Inoltre, ha scoperto che diverse persone avevano acquistato il composto chimico per uccidersi, dopo che l’algoritmo di Amazon ha iniziato a raccomandare prodotti simili che gli utenti hanno acquistato per aiutarli a togliersi la vita.

La sostanza è legale alla vendita

I legislatori hanno chiesto a Andy Jassy maggiori informazioni sulle vendite del composto chimico e sui relativi suicidi. Vogliono anche sapere come ha gestito i potenziali pericoli che circondano il prodotto e i reclami ricevuti.

Il Times ha scoperto che almeno 10 persone si erano suicidate usando lo stesso composto chimico dopo averlo acquistato su Amazon negli ultimi due anni. Per motivi di cautela e sensibilità per coloro che lottano contro pensieri suicidi, non citiamo il nome della sostanza, che risulta ancora disponibile su Amazon.

Un portavoce di Amazon ha dichiarato che il composto chimico:

“è comunemente usato per conservare cibi come carne e pesce, e può essere usato anche nei laboratori come reagente. È un prodotto ampiamente disponibile offerto dai rivenditori e, sfortunatamente, come molti prodotti, può essere utilizzato in modo improprio”.

La società ha sottolineato che richiede ai suoi partner di seguire la legge e le proprie politiche quando vendono su Amazon. Ha inoltre affermato di aver fornito ai clienti in crisi varie risorse, ad esempio includendo un banner sotto determinati risultati di ricerca nel suo negozio con il numero di telefono della National Suicide Prevention Hotline.

Trahan ha spiegato al Times che i legislatori si stavano concentrando su Amazon perché ritengono che la piattaforma sia quella utilizzata più spesso per ottenere rapidamente il composto chimico, nonché per le preoccupazioni sollevate dalle famiglie e da altri, che le recensioni dei prodotti che invitano alla cautela siano state rimosse.

Come riporta il Giornale di Vicenza, nel 2021 è stata attribuita alla stessa sostanza il suicidio di un ragazzo diciottenne.