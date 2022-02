L’operatore Vodafone Italia, anche nel mese di febbraio 2022 continua a proporre, ad alcuni già clienti selezionati, due mesi gratis dell’offerta denominata Infinito. Questa offerta è attivabile a scaglioni per alcuni già clienti privati di rete mobile, direttamente dall’applicazione ufficiale o tramite la campagna SMS.

Quindi, se un giorno la promo nell’app non è presente, può essere proposta il giorno successivo. Se la promozione gratuita non viene proposta, non è possibile richiederla. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone propone Infinito gratis per due mesi ad alcuni già clienti

Vodafone Infinito 2 Mesi Gratis prevede minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e “Giga illimitati” di traffico internet mobile in Italia alla massima velocità disponibile. Non è previsto alcun costo mensile. Dopo 2 mesi dall’attivazione si disattiva in automatico. Ecco un esempio dell’SMS inviato ad alcuni già clienti: “Il tuo REGALO ti sta aspettando! Hai minuti, SMS e GIGA illimitati GRATIS per 2 mesi.

Poi la promozione si disattiva in automatico senza alcun costo. Attiva entro domani su voda.it/inbox e riparti alla grande con tutto illimitato!“. In questa promozione è anche presente la Infinito 12 mesi gratis ed Infinito 2 mesi, con costi di attivazioni diversi, rispettivamente di 6.99 euro, 9.99 euro, 11.99 euro e 14.99 euro.

La promozione non è attivabile in caso di presenza di qualsiasi altra offerta tariffaria attiva sulla SIM Vodafone che prevede minuti, SMS e Giga illimitati come ad esempio la gamma di offerte tariffarie Infinito. La promozione è valida anche su rete Vodafone 5G se c’è copertura, se il device è compatibile e se l’offerta principale è abilitata.