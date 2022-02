Twitter sta esplorando un nuovo modo per inviare DM su iOS e implica consentire agli utenti di scorrere nella tua casella di posta tramite un collegamento sui tuoi tweet, bypassando il pulsante DM sul tuo profilo. La piattaforma afferma che questo renderà più facile “avviare una conversazione” dalla tua sequenza temporale, ma probabilmente puoi vedere come questo può andare molto, molto male.

Come sottolinea il difensore pubblico Eliza Orlins, offrire una scorciatoia ai tuoi DM potrebbe rendere gli utenti ancora più suscettibili alle molestie. Invece di dover fare clic sul tuo profilo per accedere alla tua casella di posta, gli utenti possono condividere i loro pensieri tramite un messaggio privato senza dover mai lasciare la sequenza temporale.

Dubbi sulla nuova funzione di DM

È difficile capire a chi possa trarre beneficio esattamente questa funzione: gli amici intimi potrebbero volere un modo rapido per scambiarsi messaggi in DM, ma penso che la maggior parte delle persone si senta a proprio agio nell’andare sul profilo Twitter di un amico per inviare loro un messaggio, o semplicemente continuando una conversazione esistente dalla loro casella di posta.

Dare agli utenti una scorciatoia per i messaggi privati ​​di qualcuno potrebbe aprire un vaso di Pandora di problemi. Twitter sa già che i messaggi diretti dannosi possono essere un problema, motivo per cui nel 2019 ha lanciato una funzione che filtra automaticamente i messaggi diretti abusivi.

Se questo nuovo pulsante DM uscirà dalla fase di test, non è chiaro se ci sarà un’opzione per gli utenti per disattivare la funzionalità per motivi di sicurezza e privacy.