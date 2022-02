Il volantino Trony è davvero pazzo, al suo interno si possono scovare occasioni per tutti i gusti, con prezzi sempre più convenienti, e sopratutto alla portata dei vari utenti che vogliono spendere sempre il minimo indispensabile su ogni prodotto.

La campagna promozionale riparte da dove si era fermata nelle scorse occasioni, ovvero gli acquisti possono essere completati solamente decidendo di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza il supporto del sito ufficiale, o della cosiddetta e-commerce. Indipendentemente da ciò, ricordiamo comunque che i prezzi sono da considerarsi validi sull’intero territorio nazionale, senza distinzioni o vincoli particolari.

Trony: le nuove offerte lasciano a bocca aperta

Risparmio incredibile per tutti da Trony, grazie al nuovo volantino gli utenti hanno imperdibili possibilità di risparmio, potendo inoltre approfittare di promozioni che permettono di scontare i migliori prodotti, al prezzo più basso mai visto prima d’ora.

La campagna promozionale, infatti, parte spingendo il consumatore ad aggiungere al proprio carrello tutto ciò che desidera, con la promessa di ricevere in cassa uno sconto diretto, e fisso, al raggiungimento di una determinata soglia di spesa. In particolare i tagli dovranno essere superiori a 4600, 2400, 1200, 600 o 300 euro, per godere nel contempo di una riduzione pari a 550, 250, 100, 60 e 30 euro.

Gli acquisti, come anticipato del resto, potranno tranquillamente essere completati in ogni negozio sul territorio, senza costi aggiuntivi o sorprese particolari. Se volete godere di una visione d’insieme dell’ottima campagna, ricordatevi di aprire questo link speciale.