TIM è sempre più presente anche nel mercato della streaming tv. Già a partire dallo scorso anno, il provider italiano ha deciso di investire risorse crescenti in questo campo delle telecomunicazioni, anche grazie al rilancio della piattaforma TIMvision. Il contenitore streaming oggi è leader in Italia con una serie di importanti serie tv e film, tra produzioni nazionali ed internazionali.

TIM, la ricca offerta con Netflix nel mese di Febbraio

I clienti che scelgono di attivare TIMvision, oltre ai contenuti per cinema e serie tv, potranno accedere anche alle esclusive per calcio e sport. In primo luogo, gli abbonati di TIM potranno attivare un ticket per DAZN. In pratica, gli abbonati di TIMvision potranno gustarsi tutte le partite della Serie A proprio grazie all’accesso privilegiato ai canali di DAZN.

Al tempo stesso, i clienti di TIM avranno anche la possibilità di accedere alle partite della Champions League. In linea con la partnership di DAZN, TIM assicura a tutti i suoi abbonati anche la possibilità di accedere a Mediaset ed alla sua piattaforma streaming, Mediaset Infinity+.

Per questi servizi è previsto un costo univoco pari a 29,99 euro ogni trenta giorni. Gli utenti di TIM inoltre potranno ricevere anche il decoder TIMvision Box a costo zero

Un’ulteriore sorpresa è inoltre prevista per gli abbonati che scelgono l’offerta streaming di TIM. Sempre incluso nel ticket di 29,90 euro al mese, gli utenti potranno ricevere anche la possibilità di accedere a tutta la piattaforma di Netflix, tra film e serie tv, completamente a costo zero.