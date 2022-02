Uno degli strumenti più importanti all’interno della routine di ognuno di noi al giorno d’oggi è senza alcun dubbio lo smartphone, il piccolo device è infatti indispensabile per poter compiere numerose attività da quelle più banali come postare una foto sui social a quelle più complesse come gestire il proprio conto in banca.

Tutto ciò porta il piccolo device a far transitare nelle proprie memorie quantitativi di dati decisamente importanti alcuni dei quali finiscono con l’essere salvati permanentemente all’interno dello smartphone andando poi nel tempo a saturarlo e a renderlo decisamente più lento.

Si tratta di un processo fisiologico che però nel tempo può minare in maniera importante l’esperienza d’uso del device rendendola tratti frustrante, se questo è anche il vostro caso ecco una rapida guida per poter risolvere il problema.

Come ripulire il proprio smartphone

Prima di procedere con la guida spegnere il dispositivo e rimuovete sim e microSD, dopodiché è accendete l’ho con la combinazione tasti premuta Power e volume più, così facendo accederete recovery menu all’interno del quale spostandomi con i tasti volume dovrete selezionare le voci wipe data factory reset e wipe dalvik cache, utilizzando il tasto Power, in tal modo potrete effettuare un reset completo del dispositivo.

Una volta effettuate le due operazioni, recatevi presso la voce reboot e selezionatela, così facendo il dispositivo si riavvierà e potrete notare una volta terminato il riavvio che sarà tornato come quando si trovava in confezione, con la conseguente eliminazione di tutte le personalizzazioni precedenti, compresi i files inutile e ingombranti.