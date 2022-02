Sky non vuole perdere terreno nel campo delle tv a pagamento in questa prima parte del 2022. La piattaforma satellitare, come noto, deve affrontare nel corso del triennio in corso la mancata esclusiva della Serie A. I diritti tv per il massimo campionato italiano sono infatti in esclusiva su DAZN.

Sky, le grandi offerte smart anche a Febbraio

Da qui al futuro prossimo l’obiettivo principale della pay tv sarà quello di evitare un possibile tracollo nel numero degli utenti. Per evitare il calo di pubblico, la piattaforma satellitare ha deciso di dar forma ad una nuova ed inedita politica commerciale di Sky, caratterizzata da costi da vero ribasso.

I nuovi prezzi di Sky possono essere molto convenienti per tutte le categorie di clienti. Ad esempio, il ticket Calcio ha ora un prezzo pari a 5 euro ogni trenta giorni. Gli abbonati storici di Sky che hanno completato la loro iscrizione alla piattaforma Extra potranno beneficiare del pacchetto a costo zero per tre mesi, come ulteriore incentivo.

Altra importante offerta è quella relativa al pacchetto Sport. Il ticket principale di Sky, quello che include tutte le partite della Champions League oltre ai principali eventi di sport come tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA, ha ora a listino un valore pari a 16,90 euro.

Tutti i clienti che decidono di attivare i listini smart della pay tv potranno ricevere importanti sconti anche per il Cinema con un nuovo prezzo pari a 10,90 euro e per l’intrattenimento con un nuovo prezzo pari a 14,90 euro. Ulteriore incentivo sarà quello del decoder Sky Q, disponibile a costo zero.