Il 9 febbraio saranno presentati i nuovi Samsung S22 e S21 potrebbe perdere parecchio valore.

É arrivato il momento di vendere l’usato?

Come sempre accade ogni volta che esce un modello nuovo, il suo predecessore perde di valore.

Se hai intenzione di passare a S22 questo potrebbe essere un buon momento per vendere il tuo S21, prima che svaluti troppo.

Anche se verranno presentati il 9 febbraio, passerà comunque un po’ di tempo prima che questi siamo disponibili negli scaffali.

Galaxy s22 ha tutte le carte in regole per essere lo smartphone dei desideri, in particolare nella versione ultra che combina e richiamo le caratteristiche della linea Note ormai archiviata definitivamente.

Samsung: Nuovi rumors a pochi giorni dal debutto!

Nonostante siano prossimi alla presentazione, arrivano nuovi dettagli riguardo una tecnologia che potrebbe essere implementata nella fotocamera.

Non si sa per certo se questo novità sarà presente su S22 o se sarà immessa soltanto il prossimo anno con S23, ma vediamo di cosa si tratta.

Sembra che Samsung sia al lavoro su un Super Space Zoom da ben 30x!

Come consuetudine ogni modello ultra integra un ingrandimento ottico oltre lo zoom digitale.

S20 è stato lanciato sul mercato con un sensore periscopico in grado di arrivare a 5x ottico mentre su S21 si arriva a 10X con un netto miglioramento della qualità delle foto anche con il digitale a 100x.

Nel Galaxy S22 viene confermato il periscopio 10X con un sensore migliorato che dovrebbe permettere un immagine nitida anche al massimo dello Zoom.

La novità starebbe nel software che combinando le varie fotocamere dovrebbe rendere un ingrandimento a 30x con la qualità paragonabile a un vero zoom ottico.

Se questo fosse vero sarebbe un grande passo avanti rispetto alla concorrenza che aprirebbe nuovamente la gara allo zoom massimo ottenibile su smartphone.

Non ci resta che attendere il 9 febbraio per scoprire tutte le novità che Samsung ci porterà per questo 2022 con la linea S.