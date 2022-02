Una delle serie più attese di questo 2022 è senza alcun dubbio la famosa saga dedicata alla famiglia Shelby, stiamo ovviamente parlando di Peaky Blinders, una serie che ha riscosso un successo planetario grazie alla propria personalissima storia e ad un Cillian Murphy in stato di grazie che ha offerto sempre un’interpretazione a dir poco magistrale.

Questo Febbraio dovrebbe arrivare proprio la stagione conclusiva, la quale sicuramente dovrà porre un’epilogo sia alla vicenda iniziata e non conclusa nella quinta season in merito Oswald Mosley, rappresentante del partito nazista in Inghilterra, sia a quella interiore di Thomas, da sempre combattuto interiormente in un limbo tra il desiderio di felicità e la sofferenza mista a solitudine che lo perseguita.

Questo mese dunque arriverà la sesta stagione, il giorno aleggia ancora nel mistero, la produzione però, tramite il proprio profilo Instagram si sta divertendo a rilasciare piccoli giochi sotto forma di missioni che consentono di accedere ad alcune piccole anticipazioni, nel dettaglio l’ultima missione ha consentito di visionare le battute iniziali del secondo episodio, eccole qui.

Le prime battute di Thomas Shelby

Come potete leggere si tratta di un dialogo tra Thomas e un uomo di nome Jack Nelson che, stando alla descrizione, esprime un accento americano e indossa un lungo cappotto nero con un cappello in tinta abbinata.

I due si mettono a conversare e fin da subito il dialogo sembra abbastanza profondo con toni quasi pesanti, esasperati anche dal contesto che è formato da una chiesa oscura all’interno della quale penetrano alcuni raggi di luce attraverso delle vetrate, in pieno stile Peaky Blinders.

Si capisce bene come dalle battute possano emergere tutti i tratti caratteristici di Thomas Shelby, l’oscurità, la materialità mista al pensiero calcolato e freddo per gli affari, tratti che il misterioso interlocutore cerca di studiare attraverso le risposte che ottiene, culminate nelle battute finali, quando Thomas afferma che l’ultimo uomo ucciso era proprio se stesso, quattro anni fa, che si tratti ad un riferimento alla moglie deceduta Grace ?