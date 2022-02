La battaglia contro il Covid in Italia sembra essere incanalata verso i giusti binari. Anche grazie alla vaccinazione a tappeto, la curva dei contagi è in rapida decrescita in questo mese di Febbraio. Un colpo definitivo al coronavirus potrebbe essere inoltre assestato nelle prossime settimane, con l’arrivo di un nuovo vaccino. Il siero di Novavax a breve si aggiunge a quelli già presenti di Pfizer e Moderna.

Novavax, il nuovo vaccino contro Omicron in Italia

A differenza dei due vaccini approvati lo scorso anno da EMA, questo farmaco ha una tecnologia proteica. Riproducendo parte della proteina Spike del coronavirus, il vaccino è in grado di stimolare la risposta immunitaria dell’organismo umano.

Come gli altri vaccini disponibili in Italia, anche questo farmaco avrà un ciclo in doppia dose a distanza di mese l’una dall’altra. Le sperimentazioni condotte su Novavax nei mesi scorsi hanno attesto un’efficacia al 90% sulle infezioni. Come per altri vaccini, inoltre, anche questo farmaco ha una copertura totale sui casi più gravi di contagio.

Molto importante la sfida del vaccino alla variante Omicron. Gli esperti hanno già segnalato come questo farmaco possa essere utilizzato anche come terza dose booster. In questo modo, il siero potrebbe garantire ulteriore risposta immunitaria contro la nuova variante del virus, oggi dilagante in tutta Europa.

L’invio delle scorte di Novavax in Italia dovrebbe partire nelle prossime settimane. I primi lotti dovrebbero essere distribuiti già a partire dal mese di Marzo. L’AIFA, anche in base alle indicazioni di EMA, ha approvato questo vaccino per i cittadini over 18.