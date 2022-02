Netflix ha rivoluzionato la TV di prestigio con House of Cards, la sua serie originale che mostrava che il binge watching non era solo per spettacoli affermati. Da allora il gigante dello streaming è diventato un leader nei contenuti originali. Con una vasta gamma di premiate, commedie, drammi, docuserie e tanto altro. C’è una serie originale per tutti su Netflix, ma con una così vasta libreria, non è sempre facile trovare lo spettacolo giusto per noi.

Se vuoi conoscere le ultime aggiunte alla libreria Netflix, puoi farlo dal nostro sito, troverai l’articolo riguardante netflix, più giusto per le tue esigenze. Oggi però, vi parleremo di uno nuovo show arrivato sulla piattaforma.

Getting Curious with Jonathan Van Ness

Lo straordinario stilista non binario di Queer Eye, Jonathan Van Ness, ha costruito un impero indipendente sulla base della loro insaziabile curiosità. Van Ness attira il pubblico sulle piattaforme social dedicandosi a capofitto a nuovi hobby, che alla fine hanno portato al podcast “Getting Curious”. Ora, il podcast sta arrivando su Netflix mentre Van Ness segue la loro curiosità di esplorare di tutto, dagli snack unici alle parrucche con l’aiuto di ospiti speciali ed esperti.

Jonathan Van Ness vive seguendo il consiglio: “Vai finché non ottieni il tuo sì”. Sebbene l’esperto di toelettatura Queer Eye avverta di aver adottato la citazione del telepredicatore Joel Osteen mentre cresceva nel Midwest rurale, giura sul suo sentimento resiliente.

Questa serie è uno spin-off dell’omonimo podcast della star di Queer Eye, in cui Van Ness si incuriosisce letteralmente su un argomento, quindi ne parla a vari ospiti. Il podcast è di lunga data, consolidato e molto affascinante, ma la domanda se doveva diventare un’esperienza più visiva deve ancora essere risolta.