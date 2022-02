Quante volte avete iniziato un Film o una Serie TV su Netflix per poi accorgervi che non era di vostro gradimento? Amici ed app hanno consigliato i contenuti ma questi non hanno incontrato i nostri gusti.

Un elemento di disturbo in tal senso si rispecchia nella voce “Continua a Guardare” che pervade la nostra area streaming senza possibilità di eliminarne i contenuti. Questo quanto accade oggi ma finalmente è disponibile un aggiornamento che risolve la questione. Scopriamo come raggiungere la nuova voce per eliminare i contenuti indesiderati.

Netflix si aggiorna ed aggiunge una funzione fantastica

Da tempo disponibile sui device delle linee Android ed iOS la funzione del nuovo aggiornamento Netflix sbarca anche su altre piattaforme. Si parla di un update lato server posto all’attenzione degli utenti con Smart TV che include al suo interno la funzione di rimozione contenuti da “Continua a Guardare”.

Sicuramente una comoda funzionalità che ci solleva dall’oneroso incarico di procedere tramite dispositivo mobile o peggio attraverso il sito Desktop ufficiale. Fino a questo momento, infatti, potevamo andare sul nostro account, aprire il profilo, cercare le attività e togliere ciò che era indesiderato. Molto laborioso. Ora è tutto più veloce al tocco di un semplice pulsante del nostro telecomando.

L’altra alternativa, valida ma molto lunga, consiste nel mandare avanti veloce il film o l’episodio della serie TV fino ai titoli di coda. Non una soluzione comoda.

Menzione di merito per Netflix che ha finalmente risolto la situazione con un aggiornamento ad hoc. Appuntamento sul nostro sito per ulteriori funzioni in arrivo.