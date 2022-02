Un fenomeno in forte espansione anche in Italia è quello degli appassionati di metal detector. Molto apprezzati per passare qualche ora in spiaggia, oggi vedremo due modelli che rappresentano i bestbuy di questa fascia medio-bassa e si tratta di prodotti davvero ottimi!

Metal detector: Garrett Euro Ace 350

Garrett è una famosa azienda statunitense, che produce metal detector da oltre 50 anni.

Il Garrett Euro Ace 350 è il fratello maggiore dei modelli base Ace 150 e 250.

Come avrete subito intuito, nella nomenclatura di Ace 150 e 250 non è presente la parola Euro; Questo è dovuto al fatto che il modello 350 è stato sviluppato in due versioni: quella americana e quella Europea, in vendita a circa 300€ variabile in base alle offerte del momento.

Ogni buon cercatore, sa bene che il nostro continente rispetto al suolo Americano e notevolmente più mineralizzato e questo particolare, sicuramente non trascurabile, ha richiesto una soluzione particolare per il nostro suolo, che è arrivata col modello Euro Ace 350.

I minerali presenti nel sottosuolo, spesso inducono falsi segnali, che potrebbero darci diverse perdite di tempo, nel tentativo di scavo e recupero di un oggetto che in realtà non c’è.

Euro Ace 350 conduce la ricerca sulla frequenza di 8,25 kHz e viene correlato con una piastra PROformance DD da 8.5”x11”.

Precisiamo che la piastra è impermeabile ma non il controller, quindi occorre prestare attenzione a non immergerlo o bagnarlo.

Il Control box intuitivo e ben realizzato permette la discriminazione dei metalli e ci informa approssimativamente sulla profondità dell’oggetto rilevato, tramite un indicatore che spazia da 5 a +20 cm.

Nel nostro test su spiaggia è stato in grado di individuare, senza troppa fatica, una macchinetta giocattolo di circa 10cm a quasi 50cm di profondità!

Nel complesso risulta abbastanza maneggevole e poco stancante, grazie al peso contenuto di 1,27 KG.

Metal detector: Nokta Simplex Plus

Diretto rivale dell’Euro ace 350, il Nokta Simplex Plus è acquistabile a 299€.

Un punto di forza è senza dubbio la certificazione IP68, che lo rende totalmente impermeabile fino a 3 metri di profondità.

Appena messo in funzione, il metal detector si calibra automaticamente, in base al tipo di terreno, ma si ha la possibilità di selezionare la modalità di ricerca preferita dal controller, ad esempio la modalità spiaggia.

Il Control box, molto ben realizzato, ha un ottimo schermo LCD retroilluminato, dove sul retro è stata alloggiata una torcia; Un vero colpo di genio per illuminare le sessioni di ricerca subacquea!

La piastra DD fornita in dotazione e di ben 28 cm e lavora a 12kHz. Questo consente un ottima profondità di ricerca e porta il peso totale dello strumento a 1,3 KG.

L’asso nella manica del Simplex Plus è sicuramente la presenza della batteria integrata, cosa che invece manca sul Garrett Euro Ace 350, un dettaglio che potrebbe far pendere l’ago della bilancia a favore del Nokta insieme alla sua impermeabilità.

Conclusioni: chi vince la sfida?

Difficile, se non impossibile, proclamare un vincitore, essendo entrambi eccellenti prodotti che si equivalgono.

Se da un lato troviamo il Simplex, che sulla carta ha caratteristiche leggermente superiori, dall’altra il Garrett risulta avere una discriminazione ottima dei falsi segnali.

Un elemento importante è la mano di chi li utilizza, insieme all’esperienza, che ci fa capire cosa effettivamente ci sta dicendo il nostro amico elettronico.