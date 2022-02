La gamma di veicoli elettrici di Mercedes-Benz è destinata a crescere ulteriormente con l’aggiunta dei SUV EQE ed EQS più grandi, che si vocifera per il debutto alla fine del 2022. I modelli sono le alternative di guida alta delle equivalenti berline EQE ed EQS e saranno basati sulla stessa piattaforma EVA, offerta in diverse potenze, comprese le varianti AMG calde.

L’ammiraglia SUV Mercedes EQS sarà la prima ad arrivare, dopo essere stata presentata in anteprima da una concept car al Salone dell’Auto di Pechino nell’aprile 2022. Quest’ultima dovrebbe rispecchiare da vicino l’EQS Mercedes-Maybach che ha debuttato come concept al il Salone dell’Auto di Monaco nel settembre 2021. Il SUV EQE più piccolo potrebbe seguire con un’anteprima del concept al Salone di Guangzhou nel novembre 2022.

Alcune caratteristiche tecniche dei nuovi SUV

Secondo quanto riferito, il SUV EQS misurerà 5.160 mm di lunghezza, che è più corto della berlina EQS da 5.265 mm. Allo stesso modo, si dice che il SUV EQE misuri 4.850 mm, contro i 4.934 mm della EQE Sedan. Dal punto di vista del design, i due modelli saranno abbastanza simili, a parte la differenza di dimensioni, con grande enfasi sull’aerodinamica poiché la Mercedes probabilmente punta al coefficiente di resistenza aerodinamica più basso nei loro segmenti.

All’interno erediteranno probabilmente il display Hyperscreen a tutta larghezza delle berline, con fonti Mercedes che affermano che l’abitacolo stabilirà nuovi standard per Mercedes. Le carrozzerie più alte si tradurranno in una cabina più spaziosa e pratica, con l’EQE che è a cinque posti e l’EQS che avrà l’opzione di sette posti.

In termini di propulsori, il SUV EQS 580 sarà introdotto con una configurazione a doppio motore che produce 516 CV e 854 Nm di coppia, in combinazione con la batteria più grande da 108 kWh, solo come nella EQS 580 Sedan. Il telaio più alto avrà probabilmente il suo effetto nell’autonomia elettrica che dovrebbe essere di circa 600 km, inferiore alla gamma di 770 km della berlina. Per quanto riguarda l’EQE, probabilmente riceverà la batteria più piccola da 90,6 kWh e verrà fornita con una configurazione a motore singolo o doppio a seconda della configurazione. La variante base porterà il nome del SUV EQE 350 con 288 CV e 530 Nm di coppia.

La produzione dei SUV EQE ed EQS avrà luogo a Tuscaloosa, in Alabama, dove Mercedes-Benz sta attualmente producendo i modelli GLE e GLS. Le somiglianze nelle basi hanno permesso alla Mercedes di sviluppare congiuntamente i due SUV elettrici, che dovrebbero essere lanciati entro sei mesi l’uno dall’altro, proprio come hanno fatto le omonime berline l’anno scorso. Dopo EQE ed EQS, la prossima aggiunta alla gamma di SUV elettrici Mercedes sarà il robusto EQG nel 2024, che è già stato presentato in anteprima dal concept Vision EQG.