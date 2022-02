Tantissimi sconti vi attendono direttamente da MediaWorld in questi giorni, con la nuova campagna promozionale attivata dall’azienda, i prezzi sono in fortissimo ribasso, garantendo al consumatore un risparmio decisamente importante.

La spesa è veramente ridotta da Mediaworld, sebbene sia importante ricordare che gli acquisti vadano sempre completati ovunque sul territorio nazionale, con l’aggiunta direttissima del sito ufficiale dell’azienda. L’unico aspetto da ricordare riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione, sono purtroppo sempre da aggiungere, tranne rari casi, al prezzo che vedete mostrato direttamente a schermo.

MediaWorld: le nuove offerte sono davvero incredibili

Da MediaWorld sono ufficialmente arrivati i Red Price, in occasione di San valentino, ecco spuntare una settimana di offerte incredibili con prezzi effettivamente in caduta libera. All’interno della campagna si possono scovare tantissimi prodotti in promozione, ad esempio il brand Samsung è perfettamente rappresentato da Galaxy S21+ a 799 euro, galaxy S21 a 599 euro, passando anche per Galaxy A12 a 169 euro, Galaxy A03s a 139 euro o Galaxy A32 a soli 229 euro.

Gli utenti che invece volessero puntare verso altre soluzioni, potranno fare affidamento su xiaomi Redmi Note 10S a 219e uro, Xiaomi 11T Pro a soli 599 euro, senza dimenticarsi di Redmi 10, Xiaomi 11 Lite, Xiaomi 11T, Oppo A53s, Oppo Find X3 Pro, Oppo Reno6 Pro, Oppo A15 e simili. Tutti i dettagli dell’ottimo volantino dell’azienda, sono raccolti a questo link, in modo da avere la possibilità di scoprire in esclusiva i prezzi più bassi.