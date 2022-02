Peri clienti Iliad le sorprese non finiscono mai. Chi ha richiesto un abbonamento alle offerte del gestore francese riceve un regalo. Scopriamo subito di che cosa si tratta.

Regalo Iliad a tutti i clienti: impossibile non prenderlo al volo

L’arrivo della Fibra Iliad non ha distratto gli affezionati clienti dalle imperdibili promo mobile. Approvati i 5 Gbps con chiamate illimitate verso tutti a 23,99 euro al mese e 15,99 euro per i già clienti ma c’è qualcosa da prendere al volo per le offerte mobile.

Anche nel 2022 l’operatore si dimostra attento ai suoi utenti confermandosi come paladino del low-cost trasparente. Piani tariffari come Giga 120 non passano in secondo piano con un prezzo che si conferma di 9,99 euro al mese. Ma non è l’unico vantaggio per chi passa ad Iliad.

Inclusa nel pacchetto troviamo anche la Giga 80 forte di chiamate illimitate ed SMS verso tutti con traffico incluso in UE senza costi aggiuntivi a 7,99 euro al mese.

Le offerte passate, presenti e future prevedon anche l’utilizzo dei servizi di chiamata internazionale verso oltre 60 destinazioni. Non mancano nemmeno i servizi accessori già inclusi gratis come la segreteria telefonica ed il servizio di notifica SMS in caso di chiamata persa per contatto non raggiungibile.

Per i clienti con smartphone di ultima generazione è inoltre disponibile la linea 5G per navigare alla massima velocità disponibile sul mercato delle reti senza fili. Anche in questo caso valgono le precedenti condizioni oltre al nuovo piano di Giga UE inclusi nel prezzo che sono destinati ad aumentare ulteriormente senza richiedere spese.

Massima trasparenza e soddisfazione per i clienti Iliad. Ulteriori offerte sul sito ufficiale.