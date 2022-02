L’operatore francese Iliad, anche nel mese di febbraio 2022, continua a proporre le sue quattro offerte rivolte ai clienti di telefonia mobile, che fanno però ottenere uno sconto di ben 8 euro al mese sull’offerta appena lanciata della Fibra.

Le offerte Iliad di rete mobile sono quindi rimaste invariate anche per questo mese. troviamo Iliad Giga 120, Iliad Giga 80, Giga 40 ed infine l’offerta Voce. Scopriamo insieme come ottenere lo sconto sulla rete fissa.

Iliad permette di ottenere uno sconto sulla rete fissa

Grazie all’attivazione di una delle offerte proposte da Iliad sarà possibile ottenere uno sconto di 8 euro al mese sull’offerta Iliadbox. In questo modo, Iliadbox costerà solo 15.99 euro al mese e, insieme all’offerta Voce si pagherà solo 20.98 euro al mese, mentre avendo attivata l’offerta da 9.99 euro al mese si andrà a pagare un massimo di 25.98 euro al mese con anche l’offerta di rete fissa.

Vi ricordo che l’offerta Iliad Voce comprende minuti illimitati di traffico voce verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati verso tutti a 4,99 euro al mese. Iliad Giga 40 prevede invece minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 40 Giga di traffico dati validi fino in 4G e 4G+ al costo di 6,99 euro al mese.

L’offerta Giga 80 comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 80 Giga di traffico dati validi fino in 4G e 4G+ al costo di 7,99 euro al mese. Infine l’offerta Giga 120 prevede minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti, chiamate illimitate verso alcune destinazioni internazionali di rete fissa e rete mobile e 120 Giga di traffico dati validi anche in 5G, il tutto al prezzo di 9,99 euro al mese. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.