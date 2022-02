La principale novità del mese di Febbraio nel campo della telefonia porta la firma di Iliad. Dopo una lunga attesa, infatti, tutti gli utenti del provider francese possono ora attivare anche un pacchetto per la telefonia fissa e per la Fibra ottica.

La promozione Iliad Box si presenta come una delle più convenienti di sempre. I clienti avranno accesso a consumi infiniti per internet con velocità Fibra sino a 5 Gbps e chiamate senza limiti verso tutti. Il prezzo mensile per il pagamento della promozione è di 23,99 euro ogni trenta giorni.

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

Insieme al lancio della Fibra Ottica, Iliad ha deciso di lanciare anche un’altra importante promozione come la Giga 120. Questa tariffa per la telefonia mobile rappresenta un grande ritorno nei listini del gestore francese

I clienti che scelgono questa tariffa avranno consumi senza limiti per le telefonate, SMS infiniti verso tutti i numeri della rubrica ed anche 120 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della promozione è di 9,99 euro ogni mese. Il costo per l’attivazione della ricaricabile è di 10 euro.

Gli abbonati che decidono di sottoscrivere questa tariffa dovranno impegnarsi per la portabilità da altro gestore o in alternativa all’attivazione di un nuovo numero di telefono. Tutti gli abbonati che attivano la Giga 120 o che hanno già attivato in precedenza una delle ricaricabili per la telefonia mobile di Iliad avranno un vantaggio ulteriore. Per i già clienti, infatti, l’operatore prevede un costo scontato per la Fibra ottica per un totale mensile pari a 15,99 euro.