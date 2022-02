Expert prova in tutti i modi ad avvicinarsi il più possibile alle richieste dei consumatori, con il lancio di una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, al suo interno si trovano infatti prezzi decisamente abbordabili sui migliori prodotti in circolazione.

Spendere poco con Expert potrebbe essere davvero molto semplice, data l’ampissima disponibilità sul territorio nazionale. Dovete infatti sapere che gli acquisti, sempre agli stessi identici prezzi, possono essere tranquillamente completati da coloro che si recheranno sia in negozio che online sul sito ufficiale; in aggiunta a tale considerazione, è bene ricordare che è prevista la possibilità di ricevere la merce presso il domicilio, previo pagamento di una piccola quota per la spedizione.

Non perdetevi i codici sconto Amazon, sono per voi completamente gratis in esclusiva sul nostro canale Telegram dedicato.

Expert non si ferma più: prezzi sempre più convenienti per tutti

Fino al 13 febbraio, Expert ha deciso di lanciare un volantino davvero interessante, con il quale avvicinare il più possibile gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, e non solo. I modelli attualmente disponibili partono dalla fascia alta della telefonia mobile, toccando soluzioni del calibro di Oppo Find X3 Neo, proposto a 549 euro, come anche l’ottimo (e nuovissimo) Apple iPhone 13, il cui prezzo si aggira attorno ai 939 euro.

In alternativa è comunque possibile pensare di avvicinarsi ad un modello di fascia più bassa, quale può essere Realme GT Master Edition, Motorola Moto E7 Power, Wiko Y62 o anche Oppo Find X3 Lite, tutti disponibili a meno di 400 euro. Per le altre offerte del volantino, ricordatevi di premere qui.