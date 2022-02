Nuove offerte in un volantino Euronics davvero da primato, al suo interno gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di mettere le mani sui migliori prodotti in circolazione, riuscendo nel contempo a spendere cifre ridotte rispetto al valore originario di listino.

I prezzi bassi da Euronics sono attualmente da considerarsi validi solo ed esclusivamente per coloro che sceglieranno di recarsi personalmente in un qualsiasi negozio, ricordiamo infatti non essere possibile godere delle medesime riduzioni nel momento in cui ci si dovesse recare sull’e-commerce nazionale.

Euronics: questi sconti sono davvero da non perdere

Fino al 16 febbraio, presso i soli punti vendita di proprietà del socio Euronics Nova, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di approfittare di incredibili offerte molto speciali, a prezzi abbordabili. Come al solito, osserviamo da vicino il mondo della telefonia mobile, in prima pagina da esempio scopriamo l’esistenza di Oppo A94 a soli 289 euro, una cifra più che accettabile per un prodotto complessivamente molto interessante.

In alternativa non mancano anche Galaxy S21 FE a 699 euro, galaxy A12 a 129 euro, Galaxy A52 a 279 euro, Galaxy A32 a 249 euro, Galaxy A22 a 199 euro, Oppo Reno6 a 429 euro, Oppo A74 a 269 euro, Oppo A16s a 169 euro, Xiaomi 11T a 449 euro, Xiaomi 11 Lite 5G a 329 euro, Redmi Note 10 Pro a 289 euro ed altri ancora. Per conoscere da vicino ogni singola offerta del volantino discusso nell’articolo, ricordatevi comunque di aprire le pagine che trovate qui.