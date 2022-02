Cupra, il sottomarchio Seat di auto sportive, ha alzato le coperte sulla sua prima auto completamente elettrica, la Born, nel maggio 2021. La Cupra Born, progettata e sviluppata a Barcellona, in Spagna, è entrata in produzione nello stabilimento Volkswagen di Zwickau in Germania il 28 settembre 2021. Questo è il quinto modello uscito da quella che sembra essere la più grande fabbrica di veicoli elettrici d’Europa.

Cupra lancia la sua prima vettura 100% elettrica e per farlo lancia uno spot firmato dall’agenzia creativa &Rosàs. La pubblicità è visibile su TV, social e digital, ovvero la campagna coinvolge anche siti di informazione verticali automotive e sportivi, Facebook, Instagram etc.

Su cosa punta Cupra con questo spot

La casa automobilistica punta principalmente sulle emozioni e sul concetto di forza elettrica. Tutto gira intorno ad un impulso, è questo impulso che ci permette di fare le nostre scelte, così come è un impulso elettrico ad alimentare la nuova Cupra Born.

La pianificazione dell’intera campagna pubblicitaria, sia on che offline è curata dall’agenzia Phd Italia.

La strategia pubblicitaria a sostegno dell’arrivo della nuova vettura di casa Cupra, è iniziata lo scorso anno, a dicembre. La campagna, che era pianificata solo su TV e web, era affiancata da 5 maxi affissioni 3D a Milano e Roma.

Invece, a febbraio, verranno riproposte le installazioni out of home che abbiamo già visto sotto il periodo dello shopping natalizio, sempre nelle stesse location.

